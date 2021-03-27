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Коронавірус в Україні за добу виявлено ще у понад 17 тисяч осіб

27 березня 2021, 08:36
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Жертв коронавірусу з початку епідемії - 31 751. За добу померло ще 290 пацієнтів.

Коронавірус
Коронавірус в Україні за добу виявлено ще у понад 17 тисяч осіб / УНІАН

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 17 424 осіб, у тому числі захворіло 752 дитини та 420 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 4747 осіб.

Станом на ранок суботи, 27 березня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 1 632 131, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.

Жертв коронавірусу з початку епідемії - 31 751. За добу померло ще 290 пацієнтів.

Одужало за добу 7124 людини, усього - 1 297 282.

За словами Степанова, в Україні за добу здійснено тестувань - 123 500 (у тому числі методом ПЛР - 55 500, методом ІФА - 22 470, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45 530).

Також міністр зазначив, що 17 939 осіб отримали щеплення проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 року в Україні.

192 264 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1407), Одеській (1282), Київській (1273) Дніпропетровській (1171), областях та м.Київ (1226).

Кількість захворювань в регіонах на добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;
  • Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;
  • Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;
  • Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;
  • Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;
  • Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;
  • Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;
  • Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;
  • Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;
  • Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;
  • Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;
  • Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;
  • Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;
  • Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;
  • Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;
  • Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;
  • Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;
  • Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;
  • Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;
  • Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;
  • Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;
  • Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;
  • Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус у Києві - статистика на 27 березня

За останню добу в Києві виявлено 1226 випадків зараження коронавірусом, померло 39 осіб, одужало 464.

Усього в Києві захворіло 158 993 особи, померло 3274, вилікувалося 104 617.

Коронавірус в Україні – про що повідомлялося раніше:

  • 12 березня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна увійшла до досить важкого періоду з точки зору нового штаму коронавірусу.
  • 15 березня глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, через яку по всій країні може бути запроваджено жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.
  • 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження є і в роботі громадського транспорту.

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