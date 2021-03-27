Коронавірус в Україні за добу виявлено ще у понад 17 тисяч осіб / УНІАН

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 17 424 осіб, у тому числі захворіло 752 дитини та 420 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 4747 осіб.

Станом на ранок суботи, 27 березня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 1 632 131, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.

Жертв коронавірусу з початку епідемії - 31 751. За добу померло ще 290 пацієнтів.

Одужало за добу 7124 людини, усього - 1 297 282.

За словами Степанова, в Україні за добу здійснено тестувань - 123 500 (у тому числі методом ПЛР - 55 500, методом ІФА - 22 470, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45 530).

Також міністр зазначив, що 17 939 осіб отримали щеплення проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 року в Україні.

192 264 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1407), Одеській (1282), Київській (1273) Дніпропетровській (1171), областях та м.Київ (1226).

Кількість захворювань в регіонах на добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;

Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;

Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;

Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;

Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;

Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;

Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;

Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;

Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;

Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;

Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;

Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;

Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;

Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;

Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;

Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;

Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;

Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;

Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;

Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;

Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;

Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;

Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;

Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус у Києві - статистика на 27 березня

За останню добу в Києві виявлено 1226 випадків зараження коронавірусом, померло 39 осіб, одужало 464.

Усього в Києві захворіло 158 993 особи, померло 3274, вилікувалося 104 617.

Коронавірус в Україні – про що повідомлялося раніше: