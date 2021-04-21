Коронавірус в Україні: за добу майже 12 тис. нових хворих і понад 400 жертв

Коронавірусом заразилися ще 532 дитини і 236 медпрацівників / Reuters

Станом на ранок середи, 21 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 162 жителів країни. Зокрема, захворіли 532 дитини і 236 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 4 411 осіб; летальних випадків - 429, одужали 14 720 осіб. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 21 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 974 118 осіб;

одужали - 1 514 472 людини;

летальних випадків - 40 796;

проведено ПЛР-тестів - 9 042 785.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 21 квітня

За останню добу в Києві виявили 965 випадків зараження коронавірусом, померли 40 людей, одужали - 641.

Всього в Києві захворіли 187 196 осіб, померли - 4 297 , вилікувалися - 116 498.

Коронавірус у Києві - статистика 21 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

15 042 особи щеплені проти COVID-19 за добу 20 квітня 2021 року в Україні.

477 833 людини щеплені з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 477 831 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 965 випадків / 1650 щеплень;

Вінницька область - 327 випадків / 473 щеплення;

Волинська область - 382 випадки / 592 щеплення;

Дніпропетровська область - 771 випадок / 981 щеплення;

Донецька область - 735 випадків / 575 щеплень;

Житомирська область - 276 випадків / 396 щеплень;

Закарпатська - 104 випадки / 560 щеплень;

Запорізька область - 845 випадків / 822 щеплення;

Івано-Франківська область - 106 випадків / 466 щеплень;

Київська область - 881 випадок / 683 щеплення;

Кіровоградська область -126 випадків / 181 щеплення;

Луганська область - 336 випадків / 194 щеплення;

Львівська область - 492 випадки / 1576 щеплень;

Миколаївська область - 397 випадків / 355 щеплень;

Одеська область - 769 випадків / 900 щеплень;

Полтавська область - 539 випадків / 335 щеплень;

Рівненська область - 616 випадків / 485 щеплень;

Сумська область - 437 випадків / 499 щеплень;

Тернопільська область - 269 випадків / 339 щеплень;

Харківська область - 938 випадків / 644 щеплення;

Херсонська область - 171 випадок / 411 щеплень;

Хмельницька область - 717 випадків / 715 щеплень;

Черкаська область - 622 випадки / 364 щеплення;

Чернівецька область -202 випадки / 498 щеплень;

ъЧерниговская область - 139 випадків / 348 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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