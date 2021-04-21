Коронавірус в Україні: за добу майже 12 тис. нових хворих і понад 400 жертв

Київ лідирує в Україні за кількістю поставлених діагнозів за добу. На другому місці Харківська область, на третьому - Київщина.
Станом на ранок середи, 21 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 162 жителів країни. Зокрема, захворіли 532 дитини і 236 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 4 411 осіб; летальних випадків - 429, одужали 14 720 осіб. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 974 118 осіб;
- одужали - 1 514 472 людини;
- летальних випадків - 40 796;
- проведено ПЛР-тестів - 9 042 785.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 21 квітня
За останню добу в Києві виявили 965 випадків зараження коронавірусом, померли 40 людей, одужали - 641.
Всього в Києві захворіли 187 196 осіб, померли - 4 297 , вилікувалися - 116 498.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
15 042 особи щеплені проти COVID-19 за добу 20 квітня 2021 року в Україні.
477 833 людини щеплені з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 477 831 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 965 випадків / 1650 щеплень;
- Вінницька область - 327 випадків / 473 щеплення;
- Волинська область - 382 випадки / 592 щеплення;
- Дніпропетровська область - 771 випадок / 981 щеплення;
- Донецька область - 735 випадків / 575 щеплень;
- Житомирська область - 276 випадків / 396 щеплень;
- Закарпатська - 104 випадки / 560 щеплень;
- Запорізька область - 845 випадків / 822 щеплення;
- Івано-Франківська область - 106 випадків / 466 щеплень;
- Київська область - 881 випадок / 683 щеплення;
- Кіровоградська область -126 випадків / 181 щеплення;
- Луганська область - 336 випадків / 194 щеплення;
- Львівська область - 492 випадки / 1576 щеплень;
- Миколаївська область - 397 випадків / 355 щеплень;
- Одеська область - 769 випадків / 900 щеплень;
- Полтавська область - 539 випадків / 335 щеплень;
- Рівненська область - 616 випадків / 485 щеплень;
- Сумська область - 437 випадків / 499 щеплень;
- Тернопільська область - 269 випадків / 339 щеплень;
- Харківська область - 938 випадків / 644 щеплення;
- Херсонська область - 171 випадок / 411 щеплень;
- Хмельницька область - 717 випадків / 715 щеплень;
- Черкаська область - 622 випадки / 364 щеплення;
- Чернівецька область -202 випадки / 498 щеплень;
- ъЧерниговская область - 139 випадків / 348 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на 7 квітня коронавірус в Україні встановив новий смертельний антирекорд. COVID - 19 вбив за добу 481 українця.
- Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні виявили у рекордної кількості українців - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
- Станом на ранок 3 квітня в Києві також зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053.
- Антирекорд по Києву був встановлений станом на ранок 15 квітня - від коронавірусної хвороби померла 51 людина.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.
- Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус розповів, коли світу вдасться взяти пандемію коронавірусу під контроль.
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- Лікарка пояснила, як часто доведеться робити щеплення від коронавірусу і скільки тримається імунітет від COVID-19.