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Коронавірус в Україні: за добу майже 9 тис. нових хворих і понад 300 жертв

20 квітня 2021, 08:20
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Київ знову вирвався вперед за кількістю поставлених діагнозів за добу. На другому місці Харківська область, на третьому - Полтавщина.

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У лікарні з коронавірусом потрапили понад дві тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 20 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 940 жителів країни. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.

За минулі 24 години госпіталізовано 2 042 людини; летальних випадків - 367, одужали 12 075 осіб. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 20 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 20 квітня

За останню добу в Києві виявили 892 випадки зараження коронавірусом, померли 36 осіб, одужали - 265.

Всього в Києві захворіла 186 231 людина, померли - 4 257, вилікувалися - 115 857.

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Коронавірус в Києві - статистика 20 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 1 961 956 осіб;
  • одужали - 1 499 752 людини;
  • летальних випадків - 40 367;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 996 039.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

12 144 особи щеплено проти COVID-19 за добу 19 квітня 2021 року в Україні.

462 791 особа щеплена з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 892 випадки / 821 щеплення;
  • Вінницька область - 211 випадків / 338 щеплень;
  • Волинська область - 306 випадків / 481 щеплення;
  • Дніпропетровська область - 596 випадків / 512 щеплень;
  • Донецька область - 585 випадків / 763 щеплення;
  • Житомирська область - 123 випадки / 421 щеплення;
  • Закарпатська - 133 випадки / 211 щеплень;
  • Запорізька область - 488 випадків / 806 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 44 випадки / 558 щеплень;
  • Київська область - 647 випадків / 445 щеплень;
  • Кіровоградська область - 129 випадків / 289 щеплень;
  • Луганська область - 188 випадків / 230 щеплень;
  • Львівська область - 477 випадків / 1770 щеплень;
  • Миколаївська область - 296 випадків / 210 щеплень;
  • Одеська область - 691 випадок / 529 щеплень;
  • Полтавська область - 725 випадків / 281 щеплення;
  • Рівненська область - 416 випадків / 377 щеплень;
  • Сумська область - 97 випадків / 137 щеплень;
  • Тернопільська область - 191 випадок / 320 щеплень;
  • Харківська область - 804 випадки / 425 щеплень;
  • Херсонська область - 104 випадки / 289 щеплень;
  • Хмельницька область - 198 випадків / 794 щеплення;
  • Черкаська область - 402 випадки / 341 щеплення;
  • Чернівецька область - 178 випадків / 383 щеплення;
  • Чернігівська область - 19 випадків / 413 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • 19 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів з коронавірусу. Так, у восьми регіонах України була перевищена заповненість лікарняних ліжок з киснем для COVID-пацієнтів.
  • Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.
  • Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус розповів, коли світу вдасться взяти пандемію коронавірусу під контроль.

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