Коронавірус в Україні: за добу майже 9 тис. нових хворих і понад 300 жертв

У лікарні з коронавірусом потрапили понад дві тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 20 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 940 жителів країни. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.

За минулі 24 години госпіталізовано 2 042 людини; летальних випадків - 367, одужали 12 075 осіб. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 20 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 20 квітня

За останню добу в Києві виявили 892 випадки зараження коронавірусом, померли 36 осіб, одужали - 265.

Всього в Києві захворіла 186 231 людина, померли - 4 257, вилікувалися - 115 857.

Коронавірус в Києві - статистика 20 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 961 956 осіб;

одужали - 1 499 752 людини;

летальних випадків - 40 367;

проведено ПЛР-тестів - 8 996 039.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

12 144 особи щеплено проти COVID-19 за добу 19 квітня 2021 року в Україні.

462 791 особа щеплена з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 892 випадки / 821 щеплення;

Вінницька область - 211 випадків / 338 щеплень;

Волинська область - 306 випадків / 481 щеплення;

Дніпропетровська область - 596 випадків / 512 щеплень;

Донецька область - 585 випадків / 763 щеплення;

Житомирська область - 123 випадки / 421 щеплення;

Закарпатська - 133 випадки / 211 щеплень;

Запорізька область - 488 випадків / 806 щеплень;

Івано-Франківська область - 44 випадки / 558 щеплень;

Київська область - 647 випадків / 445 щеплень;

Кіровоградська область - 129 випадків / 289 щеплень;

Луганська область - 188 випадків / 230 щеплень;

Львівська область - 477 випадків / 1770 щеплень;

Миколаївська область - 296 випадків / 210 щеплень;

Одеська область - 691 випадок / 529 щеплень;

Полтавська область - 725 випадків / 281 щеплення;

Рівненська область - 416 випадків / 377 щеплень;

Сумська область - 97 випадків / 137 щеплень;

Тернопільська область - 191 випадок / 320 щеплень;

Харківська область - 804 випадки / 425 щеплень;

Херсонська область - 104 випадки / 289 щеплень;

Хмельницька область - 198 випадків / 794 щеплення;

Черкаська область - 402 випадки / 341 щеплення;

Чернівецька область - 178 випадків / 383 щеплення;

Чернігівська область - 19 випадків / 413 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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