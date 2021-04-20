Коронавірус в Україні: за добу майже 9 тис. нових хворих і понад 300 жертв

Київ знову вирвався вперед за кількістю поставлених діагнозів за добу. На другому місці Харківська область, на третьому - Полтавщина.
Станом на ранок вівторка, 20 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 940 жителів країни. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.
За минулі 24 години госпіталізовано 2 042 людини; летальних випадків - 367, одужали 12 075 осіб. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 20 квітня
За останню добу в Києві виявили 892 випадки зараження коронавірусом, померли 36 осіб, одужали - 265.
Всього в Києві захворіла 186 231 людина, померли - 4 257, вилікувалися - 115 857.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 961 956 осіб;
- одужали - 1 499 752 людини;
- летальних випадків - 40 367;
- проведено ПЛР-тестів - 8 996 039.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
12 144 особи щеплено проти COVID-19 за добу 19 квітня 2021 року в Україні.
462 791 особа щеплена з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 892 випадки / 821 щеплення;
- Вінницька область - 211 випадків / 338 щеплень;
- Волинська область - 306 випадків / 481 щеплення;
- Дніпропетровська область - 596 випадків / 512 щеплень;
- Донецька область - 585 випадків / 763 щеплення;
- Житомирська область - 123 випадки / 421 щеплення;
- Закарпатська - 133 випадки / 211 щеплень;
- Запорізька область - 488 випадків / 806 щеплень;
- Івано-Франківська область - 44 випадки / 558 щеплень;
- Київська область - 647 випадків / 445 щеплень;
- Кіровоградська область - 129 випадків / 289 щеплень;
- Луганська область - 188 випадків / 230 щеплень;
- Львівська область - 477 випадків / 1770 щеплень;
- Миколаївська область - 296 випадків / 210 щеплень;
- Одеська область - 691 випадок / 529 щеплень;
- Полтавська область - 725 випадків / 281 щеплення;
- Рівненська область - 416 випадків / 377 щеплень;
- Сумська область - 97 випадків / 137 щеплень;
- Тернопільська область - 191 випадок / 320 щеплень;
- Харківська область - 804 випадки / 425 щеплень;
- Херсонська область - 104 випадки / 289 щеплень;
- Хмельницька область - 198 випадків / 794 щеплення;
- Черкаська область - 402 випадки / 341 щеплення;
- Чернівецька область - 178 випадків / 383 щеплення;
- Чернігівська область - 19 випадків / 413 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- 19 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів з коронавірусу. Так, у восьми регіонах України була перевищена заповненість лікарняних ліжок з киснем для COVID-пацієнтів.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.
- Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус розповів, коли світу вдасться взяти пандемію коронавірусу під контроль.