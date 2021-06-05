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Коронавірус в Україні: за добу майже дві тисячі випадків зараження і тисяча госпіталізацій

5 червня 2021, 08:15
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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

коронавірус
Коронавірус в Україні: за добу майже дві тисячі випадків зараження і тисяча госпіталізацій / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 1897 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 1065 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 4 червня в Україні померло 86 осіб. Водночас одужало 8330 осіб.

За весь час пандемії в країні:

  • захворіло - 2 213 580 осіб;
  • одужало - 2 088 712 осіб;
  • летальних випадків - 51 140.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

Коронавірус у Києві - статистика за 4 червня

За добу від наслідків COVID-19 померло 10 жителів міста, водночас одужало - 3171 людина.

Нових випадків зараження - 497.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За добу 4 червня в Україні було щеплено проти коронавірусу 57 440 осіб. Одну дозу отримали 53 710 осіб, повністю імунізовані - 3730 осіб.

Станом на 5 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 635 704 особи.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 177 373 людини, з них отримали 1 дозу – 1 177 371 особа, повністю імунізовані й отримали 2 дози - 145 792 людини.

читайте такожВООЗ зробила тривожну заяву про вакцинацію від коронавірусуНагадаємо, раніше очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.

Улітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності коронавірусом аж до осіннього періоду. Водночас ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.

Відома українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська попередила про всесвітню катастрофу через нову атаку коронавірусу. За її словами, існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють.

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