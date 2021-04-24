Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 13 тис. хворих і 400 смертей

Коронавірусом заразилися ще 230 медпрацівників / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 24 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 711 жителів країни. Зокрема захворіли 532 дитини і 230 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 3 508 людей; летальних випадків - 392, одужали 13 687 осіб. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (1268) області, м. Київ (1027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 24 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 017 341 людина;

одужали - 1 565 954 людини;

летальних випадків - 42 092;

проведено ПЛР-тестів - 9 214 479.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 24 квітня

За останню добу в Києві виявили 1 027 випадків зараження коронавірусом, померли 29 людей, одужали - 636.

Всього в Києві захворіли 191 165 осіб, померли - 4 415, вилікувалися - 119 737.

Коронавірус у Києві - статистика 24 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

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Скільки українців вакцинували від коронавірусу

14 339 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні.

522 385 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1027 випадків / 1350 щеплень;

Вінницька область - 332 випадки / 494 щеплення;

Волинська область - 346 випадків / 325 щеплень;

Дніпропетровська область - 1268 випадків / 1108 щеплень;

Донецька область - 754 випадки / 655 щеплень;

Житомирська область - 288 випадків / 357 щеплень;

Закарпатська область - 219 випадків / 657 щеплень;

Запорізька область - 621 випадок / 1128 щеплень;

Івано-Франківська область - 123 випадки / 383 щеплення;

Київська область - 815 випадків / 406 щеплень;

Кіровоградська область - 197 випадків / 299 щеплень;

Луганська область - 255 випадків / 316 щеплень;

Львівська область - 747 випадків / 673 щеплення;

Миколаївська область - 299 випадків / 382 щеплення;

Одеська область - 841 випадок / 948 щеплень;

Полтавська область - 641 випадок / 255 щеплень;

Рівненська область - 518 випадків / 497 щеплень;

Сумська область - 370 випадків / 147 щеплень;

Тернопільська область - 268 випадків / 284 щеплення;

Харківська область - 964 випадки / 1353 щеплення;

Херсонська область - 201 випадок / 417 щеплень;

Хмельницька область - 479 випадків / 719 щеплень;

Черкаська область - 592 випадки / 300 щеплень;

Чернівецька область - 166 випадків / 550 щеплень;

Чернігівська область - 380 випадків / 336 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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