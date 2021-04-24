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Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 13 тис. хворих і 400 смертей

24 квітня 2021, 08:12
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З початку епідемії коронавірусу в Україні захворіли понад два мільйони осіб, а жертвами хвороби стали понад 42 тисячі українців.

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Коронавірусом заразилися ще 230 медпрацівників / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 24 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 711 жителів країни. Зокрема захворіли 532 дитини і 230 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 3 508 людей; летальних випадків - 392, одужали 13 687 осіб. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (1268) області, м. Київ (1027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 24 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 017 341 людина;
  • одужали - 1 565 954 людини;
  • летальних випадків - 42 092;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 214 479.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 24 квітня

За останню добу в Києві виявили 1 027 випадків зараження коронавірусом, померли 29 людей, одужали - 636.

Всього в Києві захворіли 191 165 осіб, померли - 4 415, вилікувалися - 119 737.

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Коронавірус у Києві - статистика 24 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

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Скільки українців вакцинували від коронавірусу

14 339 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні.

522 385 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 1027 випадків / 1350 щеплень;
  • Вінницька область - 332 випадки / 494 щеплення;
  • Волинська область - 346 випадків / 325 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 1268 випадків / 1108 щеплень;
  • Донецька область - 754 випадки / 655 щеплень;
  • Житомирська область - 288 випадків / 357 щеплень;
  • Закарпатська область - 219 випадків / 657 щеплень;
  • Запорізька область - 621 випадок / 1128 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 123 випадки / 383 щеплення;
  • Київська область - 815 випадків / 406 щеплень;
  • Кіровоградська область - 197 випадків / 299 щеплень;
  • Луганська область - 255 випадків / 316 щеплень;
  • Львівська область - 747 випадків / 673 щеплення;
  • Миколаївська область - 299 випадків / 382 щеплення;
  • Одеська область - 841 випадок / 948 щеплень;
  • Полтавська область - 641 випадок / 255 щеплень;
  • Рівненська область - 518 випадків / 497 щеплень;
  • Сумська область - 370 випадків / 147 щеплень;
  • Тернопільська область - 268 випадків / 284 щеплення;
  • Харківська область - 964 випадки / 1353 щеплення;
  • Херсонська область - 201 випадок / 417 щеплень;
  • Хмельницька область - 479 випадків / 719 щеплень;
  • Черкаська область - 592 випадки / 300 щеплень;
  • Чернівецька область - 166 випадків / 550 щеплень;
  • Чернігівська область - 380 випадків / 336 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що на Великдень в Україні карантинни обмеження не запроваджуватимуть.
  • 22 квітня голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що Київ ще не готовий переходити в жовту зону карантину, і після локдауну столиця опиниться в помаранчевій.
  • У Києві під час карантину на Вербну неділю та на Воскресіння Христове (Великдень) – 25 квітня та 2 травня відповідно - під час богослужінь потрібно буде дотримуватися особливих вимог.
  • Коронавірус дуже швидко мутує, і не виключено, що в Україні з часом може з'явитися український штам COVID-19.
  • Учені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу.

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