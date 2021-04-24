Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 13 тис. хворих і 400 смертей

З початку епідемії коронавірусу в Україні захворіли понад два мільйони осіб, а жертвами хвороби стали понад 42 тисячі українців.
Станом на ранок суботи, 24 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 711 жителів країни. Зокрема захворіли 532 дитини і 230 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 3 508 людей; летальних випадків - 392, одужали 13 687 осіб. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (1268) області, м. Київ (1027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 017 341 людина;
- одужали - 1 565 954 людини;
- летальних випадків - 42 092;
- проведено ПЛР-тестів - 9 214 479.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 24 квітня
За останню добу в Києві виявили 1 027 випадків зараження коронавірусом, померли 29 людей, одужали - 636.
Всього в Києві захворіли 191 165 осіб, померли - 4 415, вилікувалися - 119 737.
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Скільки українців вакцинували від коронавірусу
14 339 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні.
522 385 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1027 випадків / 1350 щеплень;
- Вінницька область - 332 випадки / 494 щеплення;
- Волинська область - 346 випадків / 325 щеплень;
- Дніпропетровська область - 1268 випадків / 1108 щеплень;
- Донецька область - 754 випадки / 655 щеплень;
- Житомирська область - 288 випадків / 357 щеплень;
- Закарпатська область - 219 випадків / 657 щеплень;
- Запорізька область - 621 випадок / 1128 щеплень;
- Івано-Франківська область - 123 випадки / 383 щеплення;
- Київська область - 815 випадків / 406 щеплень;
- Кіровоградська область - 197 випадків / 299 щеплень;
- Луганська область - 255 випадків / 316 щеплень;
- Львівська область - 747 випадків / 673 щеплення;
- Миколаївська область - 299 випадків / 382 щеплення;
- Одеська область - 841 випадок / 948 щеплень;
- Полтавська область - 641 випадок / 255 щеплень;
- Рівненська область - 518 випадків / 497 щеплень;
- Сумська область - 370 випадків / 147 щеплень;
- Тернопільська область - 268 випадків / 284 щеплення;
- Харківська область - 964 випадки / 1353 щеплення;
- Херсонська область - 201 випадок / 417 щеплень;
- Хмельницька область - 479 випадків / 719 щеплень;
- Черкаська область - 592 випадки / 300 щеплень;
- Чернівецька область - 166 випадків / 550 щеплень;
- Чернігівська область - 380 випадків / 336 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що на Великдень в Україні карантинни обмеження не запроваджуватимуть.
- 22 квітня голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що Київ ще не готовий переходити в жовту зону карантину, і після локдауну столиця опиниться в помаранчевій.
- У Києві під час карантину на Вербну неділю та на Воскресіння Христове (Великдень) – 25 квітня та 2 травня відповідно - під час богослужінь потрібно буде дотримуватися особливих вимог.
- Коронавірус дуже швидко мутує, і не виключено, що в Україні з часом може з'явитися український штам COVID-19.
- Учені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу.