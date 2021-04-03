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Коронавірус в Україні за добу виявлено у понад 20 тисяч осіб

3 квітня 2021, 08:18
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Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 34 075 осіб. За добу померло ще 396 пацієнтів.

коронавірус
Коронавірус в Україні за добу виявлено у понад 20 тисяч осіб / Фото Reuters

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 20 341 людини, у тому числі захворіло 809 дітей і 473 медпрацівники. Водночас до лікарень госпіталізовано 5186 осіб.

Станом на ранок суботи, 3 квітня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 1 731 971, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 34 075 осіб. За добу померло ще 396 пацієнтів.

За добу одужало - 9 166 осіб, усього за час пандемії 1 342 536.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (2053), Львівській (1538), Одеській (1521), Харківській (1470) та Дніпропетровській (1433) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу і кількість щеплень:

  • м. Київ – 2 053 випадки/ 2 060 щеплень;
  • Вінницька область – 612 випадків/ 840 щеплень;
  • Волинська область – 445 випадків/ 350 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 433 випадки/ 1 320 щеплень;
  • Донецька область – 749 випадків/ 570 щеплень;
  • Житомирська область – 642 випадки/ 810 щеплень;
  • Закарпатська – 393 випадки/ 440 щеплень;
  • Запорізька область – 754 випадки/ 930 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 332 випадки/ 684 щеплення;
  • Київська область – 1 366 випадків/ 270 щеплень;
  • Кіровоградська область – 144 випадки/ 480 щеплень;
  • Луганська область – 230 випадків/ 390 щеплень;
  • Львівська область – 1 538 випадків/ 1 160 щеплень;
  • Миколаївська область – 471 випадок/ 480 щеплень;
  • Одеська область – 1 521 випадок/ 830 щеплень;
  • Полтавська область – 774 випадки/ 860 щеплень;
  • Рівненська область – 690 випадків/ 540 щеплень;
  • Сумська область – 825 випадків/ 570 щеплень;
  • Тернопільська область – 673 випадки/ 420 щеплень;
  • Харківська область – 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;
  • Херсонська область – 274 випадки/ 50 щеплень;
  • Хмельницька область – 1 144 випадки/ 680 щеплень;
  • Черкаська область – 743 випадки/ 1380 щеплень;
  • Чернівецька область – 360 випадків/ 390 щеплень;
  • Чернігівська область – 705 випадків/ 380 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Міністр уточнив, що 18 814 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 2 квітня в Україні.

286 647 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 286 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.

Також Степанов розповів, що здійснено тестувань за добу - 128 492 (у тому числі методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457).

Коронавірус у Києві - статистика на 3 квітня

За минулу добу в столиці України було зафіксовано 2053 підтверджені випадки захворювання. Усього станом на суботу, 3 квітня, в Києві офіційно зареєстровано 166 658 випадків зараження.

Згідно з даними на сайті РНБО, за минулу добу в Києві померли 50 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Усього в місті зафіксовано 3545 летальних випадків.

Одужали за добу 696 жителів столиці, всього за час пандемії - 107 484.

Коронавірус в Україні - про що йшлося раніше:

  • 23 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла до третьої хвилі пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.
  • Через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт працюватиме тільки за спецперепустками. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.
  • 2 квітня стало відомо, що у двох областях України лабораторно підтвердили південноафриканський штам коронавірусу. При цьому британський штам виявили у всіх областях.

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