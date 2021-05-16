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Коронавірус в Україні за добу виявлено у 3,5 тисячі осіб, але госпіталізацій тьма-тьмуща

16 травня 2021, 08:22
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Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 48 075 осіб. За добу померло ще 133 пацієнти.

коронавірус
Коронавірус в Україні за добу виявлено у 3,5 тисячі осіб, але госпіталізацій чимало / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 3620 осіб, заявив очільник МОЗ Максим Степанов. Водночас до лікарень госпіталізовано 2208 осіб з діагнозом "ковід".

Станом на ранок неділі, 16 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 153 864, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 48 075 осіб. За добу померло ще 133 пацієнти.

За добу одужало - 7921 особа, всього за час пандемії 1 857 724.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Степанов уточнив, що за добу 15 травня в Україні 6164 особи було щеплено проти коронавірусу.

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939 238 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 17 086 осіб.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

  • м. Київ – 137 випадків/ 336 щеплень;
  • Вінницька область – 62 випадки/ 238 щеплень;
  • Волинська область – 100 випадків/ 165 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 530 випадків/ 131 щеплення;
  • Донецька область – 260 випадків/ 189 щеплень;
  • Житомирська область – 126 випадків/ 201 щеплення;
  • Закарпатська – 22 випадки/ 80 щеплень;
  • Запорізька область – 115 випадків/ 84 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 87 випадків/ 281 щеплення;
  • Київська область – 277 випадків/ 339 щеплень;
  • Кіровоградська область – 49 випадків/ 196 щеплень;
  • Луганська область – 21 випадок/ 100 щеплень;
  • Львівська область – 113 випадків/ 302 щеплення;
  • Миколаївська область – 131 випадок/ 135 щеплень;
  • Одеська область – 231 випадок/ 482 щеплення;
  • Полтавська область – 90 випадків/ 371 щеплення;
  • Рівненська область – 115 випадків/ 171 щеплення;
  • Сумська область – 172 випадки/ 244 щеплення;
  • Тернопільська область – 118 випадків/ 248 щеплень;
  • Харківська область – 182 випадки/ 400 щеплень;
  • Херсонська область – 194 випадки/ 392 щеплення;
  • Хмельницька область – 138 випадків/ 288 щеплень;
  • Черкаська область – 106 випадків/ 57 щеплень;
  • Чернівецька область – 74 випадки/ 436 щеплень;
  • Чернігівська область – 170 випадків/ 298 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

  • Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
  • В Україні реальна кількість жертв коронавірусу становить 138 507 осіб, що втричі більше за офіційну цифру. Такі дані опублікував Інститут показників і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті.
  • Через погіршення ситуації Черкаська область 14 травня знову потрапила до помаранчевої зони карантину - там був перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування.
  • Коронавірус в Україні за добу 14 травня виявили у 6796 осіб, заявив глава МОЗ Максим Степанов. Водночас до лікарень госпіталізовано 2197 осіб, жертв – 322.

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