Коронавірус в Україні за добу виявлено у 3,5 тисячі осіб, але госпіталізацій тьма-тьмуща

Коронавірус в Україні за добу виявлено у 3,5 тисячі осіб, але госпіталізацій чимало / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 3620 осіб, заявив очільник МОЗ Максим Степанов. Водночас до лікарень госпіталізовано 2208 осіб з діагнозом "ковід".

Станом на ранок неділі, 16 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 153 864, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 48 075 осіб. За добу померло ще 133 пацієнти.

За добу одужало - 7921 особа, всього за час пандемії 1 857 724.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Степанов уточнив, що за добу 15 травня в Україні 6164 особи було щеплено проти коронавірусу.

читайте такожВчені встановили, чи є побічні ефекти при змішуванні вакцин AstraZeneca і Pfizer

939 238 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 17 086 осіб.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

м. Київ – 137 випадків/ 336 щеплень;

Вінницька область – 62 випадки/ 238 щеплень;

Волинська область – 100 випадків/ 165 щеплень;

Дніпропетровська область – 530 випадків/ 131 щеплення;

Донецька область – 260 випадків/ 189 щеплень;

Житомирська область – 126 випадків/ 201 щеплення;

Закарпатська – 22 випадки/ 80 щеплень;

Запорізька область – 115 випадків/ 84 щеплення;

Івано-Франківська область – 87 випадків/ 281 щеплення;

Київська область – 277 випадків/ 339 щеплень;

Кіровоградська область – 49 випадків/ 196 щеплень;

Луганська область – 21 випадок/ 100 щеплень;

Львівська область – 113 випадків/ 302 щеплення;

Миколаївська область – 131 випадок/ 135 щеплень;

Одеська область – 231 випадок/ 482 щеплення;

Полтавська область – 90 випадків/ 371 щеплення;

Рівненська область – 115 випадків/ 171 щеплення;

Сумська область – 172 випадки/ 244 щеплення;

Тернопільська область – 118 випадків/ 248 щеплень;

Харківська область – 182 випадки/ 400 щеплень;

Херсонська область – 194 випадки/ 392 щеплення;

Хмельницька область – 138 випадків/ 288 щеплень;

Черкаська область – 106 випадків/ 57 щеплень;

Чернівецька область – 74 випадки/ 436 щеплень;

Чернігівська область – 170 випадків/ 298 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше: