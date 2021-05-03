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Коронавірус в Україні за добу виявлено у менш як 3 тисяч осіб

3 травня 2021, 08:19
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Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 44 750 осіб. За добу померло ще 154 пацієнти.

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Коронавірус в Україні за добу виявлено у менш як 3 тисяч осіб / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2758 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 1591 особу, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Станом на ранок суботи, 3 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 085 938, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 44 750 осіб. За добу померло ще 154 пацієнти.

За добу одужали - 5550 осіб, усього за час пандемії 1 681 815.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

Степанов розповів, що 177 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 2 квітня 2021 року в Україні, а від початку прищеплювальної кампанії щеплено 755 103 особи.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • м. Київ – 95 випадків;
  • Вінницька область – 64 випадки;
  • Волинська область – 108 випадків;
  • Дніпропетровська область – 360 випадків;
  • Донецька область – 202 випадки;
  • Житомирська область – 135 випадків;
  • Закарпатська – 4 випадки;
  • Запорізька область – 103 випадки;
  • Івано-Франківська область – 38 випадків;
  • Київська область – 74 випадки;
  • Кіровоградська область – 116 випадків;
  • Луганська область – 28 випадків;
  • Львівська область – 94 випадки;
  • Миколаївська область – 81 випадок;
  • Одеська область – 143 випадки;
  • Полтавська область – 104 випадки;
  • Рівненська область – 62 випадки;
  • Сумська область – 231 випадок;
  • Тернопільська область – 120 випадків;
  • Харківська область – 164 випадки;
  • Херсонська область – 46 випадків;
  • Хмельницька область – 30 випадків;
  • Черкаська область – 233 випадки;
  • Чернівецька область – 61 випадок;
  • Чернігівська область – 62 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

  • Коронавірус в Україні за добу 1 травня виявили у 5094 жителів країни. За минулі 24 години госпіталізовано 3 299 осіб; летальних випадків - 160, видужали 5784 людини.
  • У суботу, 1 травня, в Києві послабили жорсткі карантинні обмеження. Громадський транспорт у місті працює без спецперепусток. Також у столиці дозволили роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.
  • Червона зона карантину в Україні зменшилася - 1 травня з неї вийшли Київська і Миколаївська області, а також Київ. Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я України, червоний рівень епідемічної небезпеки залишається в 7 областях.

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