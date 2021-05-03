Коронавірус в Україні за добу виявлено у менш як 3 тисяч осіб / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2758 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 1591 особу, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Станом на ранок суботи, 3 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 085 938, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 44 750 осіб. За добу померло ще 154 пацієнти.

За добу одужали - 5550 осіб, усього за час пандемії 1 681 815.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

Степанов розповів, що 177 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 2 квітня 2021 року в Україні, а від початку прищеплювальної кампанії щеплено 755 103 особи.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ – 95 випадків;

Вінницька область – 64 випадки;

Волинська область – 108 випадків;

Дніпропетровська область – 360 випадків;

Донецька область – 202 випадки;

Житомирська область – 135 випадків;

Закарпатська – 4 випадки;

Запорізька область – 103 випадки;

Івано-Франківська область – 38 випадків;

Київська область – 74 випадки;

Кіровоградська область – 116 випадків;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 94 випадки;

Миколаївська область – 81 випадок;

Одеська область – 143 випадки;

Полтавська область – 104 випадки;

Рівненська область – 62 випадки;

Сумська область – 231 випадок;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 164 випадки;

Херсонська область – 46 випадків;

Хмельницька область – 30 випадків;

Черкаська область – 233 випадки;

Чернівецька область – 61 випадок;

Чернігівська область – 62 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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