Коронавірус в Україні за добу виявлено у менш як 3 тисяч осіб

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 44 750 осіб. За добу померло ще 154 пацієнти.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2758 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 1591 особу, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Станом на ранок суботи, 3 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 085 938, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.
Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 44 750 осіб. За добу померло ще 154 пацієнти.
За добу одужали - 5550 осіб, усього за час пандемії 1 681 815.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.
Степанов розповів, що 177 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 2 квітня 2021 року в Україні, а від початку прищеплювальної кампанії щеплено 755 103 особи.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- м. Київ – 95 випадків;
- Вінницька область – 64 випадки;
- Волинська область – 108 випадків;
- Дніпропетровська область – 360 випадків;
- Донецька область – 202 випадки;
- Житомирська область – 135 випадків;
- Закарпатська – 4 випадки;
- Запорізька область – 103 випадки;
- Івано-Франківська область – 38 випадків;
- Київська область – 74 випадки;
- Кіровоградська область – 116 випадків;
- Луганська область – 28 випадків;
- Львівська область – 94 випадки;
- Миколаївська область – 81 випадок;
- Одеська область – 143 випадки;
- Полтавська область – 104 випадки;
- Рівненська область – 62 випадки;
- Сумська область – 231 випадок;
- Тернопільська область – 120 випадків;
- Харківська область – 164 випадки;
- Херсонська область – 46 випадків;
- Хмельницька область – 30 випадків;
- Черкаська область – 233 випадки;
- Чернівецька область – 61 випадок;
- Чернігівська область – 62 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Коронавірус в Україні за добу 1 травня виявили у 5094 жителів країни. За минулі 24 години госпіталізовано 3 299 осіб; летальних випадків - 160, видужали 5784 людини.
- У суботу, 1 травня, в Києві послабили жорсткі карантинні обмеження. Громадський транспорт у місті працює без спецперепусток. Також у столиці дозволили роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.
- Червона зона карантину в Україні зменшилася - 1 травня з неї вийшли Київська і Миколаївська області, а також Київ. Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я України, червоний рівень епідемічної небезпеки залишається в 7 областях.