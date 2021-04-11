Коронавірус в Україні за добу виявлено у понад 12 тисяч осіб / Reuters

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 12 112 осіб, у тому числі захворіло 524 дитини та 181 медпрацівник. Водночас до лікарень госпіталізовано 4694 людини.

Станом на ранок неділі, 11 квітня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 1 853 249, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці в фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 37 014 жителів України. За добу померло ще 235 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19.

За добу одужало - 5034 людини, всього за час пандемії 1 410 860.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1374), Дніпропетровській (1333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

Степанов уточнив, що в Україні за добу здійснено тестувань - 72 551 (у тому числі методом ПЛР - 34461, методом ІФА-8379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 711).

За словами міністра, 4048 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 10 квітня 2021 року в Україні, усього - 377 050 осіб.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

м. Київ – 697 випадків/ 530 щеплень;

Вінницька область – 143 випадки/ 110 щеплень;

Волинська область – 292 випадки/ 60 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 333 випадки/ 610 щеплень;

Донецька область – 839 випадків/ 370 щеплень;

Житомирська область – 434 випадки/ 60 щеплень;

Закарпатська – 138 випадків/ 40 щеплень;

Запорізька область – 279 випадків/ 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 110 випадків/ 88 щеплень;

Київська область – 659 випадків/ 270 щеплень;

Кіровоградська область – 207 випадків/ 60 щеплень;

Луганська область – 72 випадки/ 250 щеплень;

Львівська область – 720 випадків/ 150 щеплень;

Миколаївська область – 416 випадків/ 40 щеплень;

Одеська область – 623 випадки/ 70 щеплень;

Полтавська область – 297 випадків/ 100 щеплень;

Рівненська область – 277 випадків/ 150 щеплень;

Сумська область – 638 випадків/ 40 щеплень;

Тернопільська область – 410 випадків/ 70 щеплень;

Харківська область – 1 374 випадки/ 100 щеплень;

Херсонська область – 312 випадків/ 360 щеплень;

Хмельницька область – 811 випадків/ 180 щеплень;

Черкаська область – 349 випадків/ 0 щеплень;

Чернівецька область – 193 випадки/ 270 щеплень;

Чернігівська область – 489 випадків/ 60 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше: