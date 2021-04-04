Коронавірус в Україні за добу виявлено у понад 13 тисяч осіб

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стали 34 333 жителі України. За добу померло ще 258 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 13 738 осіб, у тому числі захворіло 504 дитини та 216 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 5545 осіб.
Станом на ранок неділі, 4 квітня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 1 745 709, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.
Жертвами коронавірусу з початку епідемії стали 34 333 жителі України. За добу померли ще 258 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19.
За добу одужало - 4 657 осіб, усього за час пандемії 1 347 193.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1388), Дніпропетровській (1143), Одеській (1075), Хмельницькій (1060) та Львівській (865) областях.
Степанов також розповів, що за минулу добу в Україні вакцинувалися 3919 осіб, усього - 290 566.
Кількість захворювань в регіонах на добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 552 випадки/ 720 щеплень;
- Вінницька область – 397 випадків/ 110 щеплень;
- Волинська область – 226 випадків/ 210 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 143 випадки/ 290 щеплень;
- Донецька область – 668 випадків/ 140 щеплень;
- Житомирська область – 616 випадків/ 80 щеплень;
- Закарпатська – 287 випадків/ 30 щеплень;
- Запорізька область – 328 випадків/ 40 щеплень;
- Івано-Франківська область – 234 випадки/ 179 щеплень;
- Київська область – 804 випадки/ 0 щеплень;
- Кіровоградська область – 171 випадок/ 80 щеплень;
- Луганська область – 56 випадків/ 140 щеплень;
- Львівська область – 865 випадків/ 240 щеплення;
- Миколаївська область – 386 випадків/ 130 щеплень;
- Одеська область – 1 075 випадків/ 160 щеплень;
- Полтавська область – 194 випадки/ 110 щеплень;
- Рівненська область – 330 випадків/ 50 щеплень;
- Сумська область – 762 випадки/ 40 щеплень;
- Тернопільська область – 505 випадків/ 130 щеплень;
- Харківська область – 1 388 випадків/ 440 щеплень;
- Херсонська область – 186 випадків/ 0 щеплень;
- Хмельницька область – 1 060 випадків/ 200 щеплень;
- Черкаська область – 646 випадків/ 160 щеплень;
- Чернівецька область – 304 випадки/ 180 щеплень;
- Чернігівська область – 555 випадків/ 60 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус у Києві - статистика на 4 квітня
За минулу добу в столиці України було зафіксовано 552 підтверджені випадки захворювання. Усього станом на неділю, 4 квітня, в Києві офіційно зареєстровано 167 210 випадків зараження.
Згідно з даними на сайті РНБО, за минулу добу в Києві померли 40 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Усього в місті зафіксовано 3585 летальних випадків.
Одужали за добу 68 жителів столиці, всього за час пандемії - 107 552.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- 23 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла до третьої хвилі пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.
- Через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.
- 2 квітня стало відомо, що у двох областях України лабораторно підтвердили південноафриканський штам коронавірусу. Водночас британський штам виявили у всіх областях.
- 3 квітня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що коронавірус в Україні 2 квітня виявили у 20 341 людини.