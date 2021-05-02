УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Коронавірус в Україні за добу виявлено у понад 5 тисяч осіб

2 травня 2021, 08:20
Прослухати новину
Зупинити

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 44 596 осіб. За добу померло ще 160 пацієнтів.

Тест, коронавірус
Коронавірус в Україні за добу виявлено у 5 тисяч осіб / УНІАН

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 5094 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 3199 осіб.

Станом на ранок неділі, 2 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 083 180, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 44 596 осіб. За добу померло ще 160 пацієнтів.

За добу одужало - 5784 людини, усього за час пандемії 1 676 265.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

Степанов уточнив, що за минулу добу в Україні 2661 людина була щеплена проти COVID-19, а всього щеплено - 754 926, з них отримали 1 дозу - 754 924 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 290 осіб.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

  • м. Київ – 177 випадків/ 74 щеплення;
  • Вінницька область – 100 випадків/ 74 щеплення;
  • Волинська область – 120 випадків/ 40 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 804 випадки/ 104 щеплення;
  • Донецька область – 418 випадків/ 350 щеплень;
  • Житомирська область – 193 випадки/ 78 щеплень;
  • Закарпатська – 9 випадків/ 83 щеплення;
  • Запорізька область – 100 випадків/ 20 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 56 випадків/ 0 щеплень;
  • Київська область – 255 випадків/ 156 щеплень;
  • Кіровоградська область – 131 випадок/ 0 щеплень;
  • Луганська область – 37 випадків/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 203 випадки/ 20 щеплень;
  • Миколаївська область – 232 випадки/ 425 щеплень;
  • Одеська область – 296 випадків/ 287 щеплень;
  • Полтавська область – 127 випадків/ 20 щеплень;
  • Рівненська область – 183 випадки/ 140 щеплень;
  • Сумська область – 175 випадків/ 190 щеплень;
  • Тернопільська область – 181 випадок/ 0 щеплень;
  • Харківська область – 344 випадки/ 246 щеплень;
  • Херсонська область – 187 випадків/ 50 щеплень;
  • Хмельницька область – 209 випадків/ 0 щеплень;
  • Черкаська область – 273 випадки/ 127 щеплень;
  • Чернівецька область – 273 випадків/ 83 щеплення;
  • Чернігівська область – випадків/ 94 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

false

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

  • Коронавірус в Україні за добу 30 квітня виявлено у 8 549 жителів країни. У тому числі захворіло 374 дитини і 145 медпрацівників. За минулі 24 години госпіталізовано 3 051 особа; летальних випадків - 351, одужало 14 956 осіб.
  • У суботу, 1 травня, в Києві послабили жорсткі карантинні обмеження. Громадський транспорт у місті працює без спецперепусток. Також у столиці дозволили роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.
  • Червона зона карантину в Україні зменшилася - 1 травня з неї вийшли Київська і Миколаївська області, а також Київ. Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я України, червоний рівень епідемічної небезпеки залишається в 7 областях.

Максим Степанов коронавірус в Україні коронавірус новини коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «Коронавірус в Україні за добу виявлено у понад 5 тисяч осіб». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Три найкращих рецепти паски: основні правила приготуванняТри найкращих рецепти паски: основні правила приготування Найсмачніша паска краффін – рецептНайсмачніша паска краффін – рецепт Чудова віденська паска та заварна паска – ідеальні рецептиЧудова віденська паска та заварна паска – ідеальні рецепти Між США і Росією офіційно почалася нова холодна війнаМіж США і Росією офіційно почалася нова холодна війна Бої Киргизії і Таджикистану: що відбувається і в чому причина конфліктуБої Киргизії і Таджикистану: що відбувається і в чому причина конфлікту

Останні новини

12:49
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 3 травня: складнощі та подарунок долі
12:13
МОЗ оприлюднило актуальний список регіонів червоної зони карантину Відео
12:05
На Закарпатті агенти РФ влаштували провокацію з листівками і прокололися – ЗМІ
11:54
У Лаврова закотили істерику у відповідь на пропозицію G7 боротися з фейками РФ Відео
11:18
Експерт пояснив плани влади щодо підвищення прожиткового мінімуму Відео
Реклама
11:12
В Україні назвали фіксований тариф на електроенергію для населення Відео
10:53
"Так у спину їб*шить": у Мережі повідомили про масову бійку підлітків в Одесі Відео
10:22
Як Росія несподівано втратила вплив у Середній Азії Погляд
10:11
Пушилін заявив, що Зеленський боїться отримати кулю в спину на Донбасі Відео
10:01
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 4 травня: спалах пристрасті і нові свободи Відео
09:45
Найгірші аксесуари для жінок після 40 років Відео
09:34
Відведення російських військ від України: Блінкен зробив заяву Відео
08:50
Біля кордонів України знайдено коронавірус-мутант з Індії
08:33
Зеленський ще довго бігатиме навколо глобуса Погляд
08:19
Коронавірус в Україні за добу виявлено у менш як 3 тисяч осіб Відео
07:56
Восени на Україну чекає COVID-21: лікар розповіла, чим це загрожує Відео
07:43
Лікар розповіла, кому небезпечно їсти цибулю Відео
07:30
Генерал ЗСУ порівняв стягування російських військ з 2014 роком Відео
07:15
Журналіст розкрив сценарій нових ударів Євросоюзу щодо Росії Відео
06:54
Підвищення прожиткового мінімуму: чому українці його не відчують Погляд
Реклама
06:33
У США назвали головну мету Путіна з військами біля кордонів України Відео
05:32
Зеленському дуже небезпечно сам на сам зустрічатися з Путіним – експосол Відео
05:05
У Байдена розкрили плани щодо перемовин з Північною Кореєю Відео
04:28
Чудові привітання з Днем кондитера на словах і в картинках
03:50
Спокусливі шкіряні спідниці увійшли в моду на весну-літо 2021 Фото Відео
03:07
Лікарка розповіла, про які проблеми зі здоров'ям свідчить колір нігтів
02:17
Ексміністр оборони спрогнозував напрямок удару РФ по Україні Відео
00:55
Як боротися із задишкою після коронавірусу - поради лікаря Відео
00:19
Світлий понеділок: що робити українцям в Поливаний понеділок Відео
02 травня, неділя
23:51
Україну накриє справжня спека: коли та де чекати понад +25 градусів Відео
23:16
РФ готує удар: експерт назвав найслабшу ланку оборони України Відео
22:58
У США пройшлися по звільненню Коболєва з Нафтогазу
22:30
У Чехії поставили крапку у версії про вибух складів з боєприпасами агентами ГРУ Відео
22:15
В Україні різко подорожчають продукти харчування: коли та на скільки
22:13
Речі, які потрібно викинути зі своєї шафи Відео
22:13
Детальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примирення
21:54
З'ясувалося, як відзначає травневі свята Зеленський
21:39
У Києві дівчата випивали, курили та задували свічки в церкві Відео
21:06
У Байдена зробили жорстку заяву на адресу РФ через вибух складів у Чехії Відео
21:04
Конфлікт на кордоні: лідер Киргизії виступив із заявою Відео
Реклама
20:51
Apple запустить оновлену підписку зі Hi-Fi звучанням разом з новими Airpods
20:40
Чому січеться волосся і як з цим боротися Відео
20:33
Військовий експерт розкрив несподіваний сценарій вторгнення РФ в Україну Відео
20:24
У Росії різко відреагували на плани Великої сімки щодо Москви і Пекіну Відео
20:14
Батько Брітні Спірс заявив, що співачка страждає на небезпечне захворювання Відео
20:14
Творці Halo Infinite розхвалили ПК-версію і показали нові кадри з гри Фото
20:08
Мінісумки казкової краси - велика модна тенденція 2021 Фото Відео
19:34
Лікар перерахував нові небезпечні симптоми коронавірусу Відео
19:18
Десятки танків і БТР: з'явилося нове відео з технікою РФ біля кордонів України Відео
19:00
У що пограти в травні – найочікуваніші проєкти цього місяця Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти