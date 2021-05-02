Коронавірус в Україні за добу виявлено у понад 5 тисяч осіб

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 44 596 осіб. За добу померло ще 160 пацієнтів.
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 5094 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 3199 осіб.
Станом на ранок неділі, 2 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 083 180, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.
Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 44 596 осіб. За добу померло ще 160 пацієнтів.
За добу одужало - 5784 людини, усього за час пандемії 1 676 265.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.
Степанов уточнив, що за минулу добу в Україні 2661 людина була щеплена проти COVID-19, а всього щеплено - 754 926, з них отримали 1 дозу - 754 924 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 290 осіб.
Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:
- м. Київ – 177 випадків/ 74 щеплення;
- Вінницька область – 100 випадків/ 74 щеплення;
- Волинська область – 120 випадків/ 40 щеплень;
- Дніпропетровська область – 804 випадки/ 104 щеплення;
- Донецька область – 418 випадків/ 350 щеплень;
- Житомирська область – 193 випадки/ 78 щеплень;
- Закарпатська – 9 випадків/ 83 щеплення;
- Запорізька область – 100 випадків/ 20 щеплень;
- Івано-Франківська область – 56 випадків/ 0 щеплень;
- Київська область – 255 випадків/ 156 щеплень;
- Кіровоградська область – 131 випадок/ 0 щеплень;
- Луганська область – 37 випадків/ 0 щеплень;
- Львівська область – 203 випадки/ 20 щеплень;
- Миколаївська область – 232 випадки/ 425 щеплень;
- Одеська область – 296 випадків/ 287 щеплень;
- Полтавська область – 127 випадків/ 20 щеплень;
- Рівненська область – 183 випадки/ 140 щеплень;
- Сумська область – 175 випадків/ 190 щеплень;
- Тернопільська область – 181 випадок/ 0 щеплень;
- Харківська область – 344 випадки/ 246 щеплень;
- Херсонська область – 187 випадків/ 50 щеплень;
- Хмельницька область – 209 випадків/ 0 щеплень;
- Черкаська область – 273 випадки/ 127 щеплень;
- Чернівецька область – 273 випадків/ 83 щеплення;
- Чернігівська область – випадків/ 94 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Коронавірус в Україні за добу 30 квітня виявлено у 8 549 жителів країни. У тому числі захворіло 374 дитини і 145 медпрацівників. За минулі 24 години госпіталізовано 3 051 особа; летальних випадків - 351, одужало 14 956 осіб.
- У суботу, 1 травня, в Києві послабили жорсткі карантинні обмеження. Громадський транспорт у місті працює без спецперепусток. Також у столиці дозволили роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.
- Червона зона карантину в Україні зменшилася - 1 травня з неї вийшли Київська і Миколаївська області, а також Київ. Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я України, червоний рівень епідемічної небезпеки залишається в 7 областях.