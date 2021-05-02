Коронавірус в Україні за добу виявлено у понад 5 тисяч осіб

Коронавірус в Україні за добу виявлено у 5 тисяч осіб / УНІАН

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 5094 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 3199 осіб.

Станом на ранок неділі, 2 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 083 180, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 44 596 осіб. За добу померло ще 160 пацієнтів.

За добу одужало - 5784 людини, усього за час пандемії 1 676 265.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

Степанов уточнив, що за минулу добу в Україні 2661 людина була щеплена проти COVID-19, а всього щеплено - 754 926, з них отримали 1 дозу - 754 924 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 290 осіб.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

м. Київ – 177 випадків/ 74 щеплення;

Вінницька область – 100 випадків/ 74 щеплення;

Волинська область – 120 випадків/ 40 щеплень;

Дніпропетровська область – 804 випадки/ 104 щеплення;

Донецька область – 418 випадків/ 350 щеплень;

Житомирська область – 193 випадки/ 78 щеплень;

Закарпатська – 9 випадків/ 83 щеплення;

Запорізька область – 100 випадків/ 20 щеплень;

Івано-Франківська область – 56 випадків/ 0 щеплень;

Київська область – 255 випадків/ 156 щеплень;

Кіровоградська область – 131 випадок/ 0 щеплень;

Луганська область – 37 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 203 випадки/ 20 щеплень;

Миколаївська область – 232 випадки/ 425 щеплень;

Одеська область – 296 випадків/ 287 щеплень;

Полтавська область – 127 випадків/ 20 щеплень;

Рівненська область – 183 випадки/ 140 щеплень;

Сумська область – 175 випадків/ 190 щеплень;

Тернопільська область – 181 випадок/ 0 щеплень;

Харківська область – 344 випадки/ 246 щеплень;

Херсонська область – 187 випадків/ 50 щеплень;

Хмельницька область – 209 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 273 випадки/ 127 щеплень;

Чернівецька область – 273 випадків/ 83 щеплення;

Чернігівська область – випадків/ 94 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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