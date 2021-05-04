Коронавірус в Україні за добу виявлено у майже 2,5 тисячі осіб

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стали 44 916 осіб. За добу померли ще 166 пацієнтів.
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2472 осіб. Він уточнив, що госпіталізовано за добу 1325 жителів України з діагнозом COVID-19.
Станом на ранок вівторка, 4 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 088 410, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці в Фейсбуці.
Жертвами коронавірусу з початку епідемії стали 44 916 осіб. За добу померли ще 166 пацієнтів.
За добу одужали – 7815 осіб, всього за час пандемії 1 689 630.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.
919 осіб щеплено проти COVID-19 на добу 3 травня 2021 року в Україні.
756 022 людини щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 290 осіб.
Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:
- м. Київ – 151 випадок/ 157 щеплень;
- Вінницька область – 27 випадків/ 0 щеплень;
- Волинська область – 77 випадків/ 36 щеплень;
- Дніпропетровська область – 220 випадків/ 79 щеплень;
- Донецька область – 324 випадки/ 86 щеплень;
- Житомирська область – 26 випадків/ 47 щеплень;
- Закарпатська – 12 випадків/ 38 щеплень;
- Запорізька область – 168 випадків/ 20 щеплень;
- Івано-Франківська область – 19 випадків/ 0 щеплень;
- Київська область – 100 випадків/ 64 щеплення;
- Кіровоградська область – 62 випадки/ 20 щеплень;
- Луганська область – 21 випадок/ 0 щеплень;
- Львівська область – 55 випадків/ 0 щеплень;
- Миколаївська область – 79 випадків/ 174 щеплення;
- Одеська область – 168 випадків/ 0 щеплень;
- Полтавська область – 85 випадків/ 30 щеплень;
- Рівненська область – 58 випадків/ 0 щеплень;
- Сумська область – 60 випадків/ 24 щеплення;
- Тернопільська область – 94 випадки/ 0 щеплень;
- Харківська область – 191 випадок/ 80 щеплень;
- Херсонська область – 29 випадків/ 0 щеплень;
- Хмельницька область – 115 випадків/ 0 щеплень;
- Черкаська область – 253 випадки/ 42 щеплення;
- Чернівецька область – 58 випадків/ 22 щеплення;
- Чернігівська область – 20 випадків/ 0 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Коронавірус в Україні за добу 2 травня виявлено у 2758 жителів країни. За минулі 24 години госпіталізовано 1591 особу; летальних випадків - 154, одужали 5550 осіб.
- У Києві послабили жорсткі карантинні обмеження у суботу, 1 травня. Громадський транспорт у місті працює без спецперепусток. Також у столиці дозволили роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.
- Восени на Україну чекає новий штам коронавірусу - COVID-21. Колективний імунітет, який сформується у суспільстві до COVID-19, не діятиме проти нього, заявила заслужена лікарка України Ольга Богомолець.