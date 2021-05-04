Коронавірус в Україні за добу виявлено у майже 2,5 тисячі осіб

Коронавірус в Україні за добу виявили у майже 2,5 тисячі осіб / Фото Reuters

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 2472 осіб. Він уточнив, що госпіталізовано за добу 1325 жителів України з діагнозом COVID-19.

Станом на ранок вівторка, 4 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 088 410, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці в Фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стали 44 916 осіб. За добу померли ще 166 пацієнтів.

За добу одужали – 7815 осіб, всього за час пандемії 1 689 630.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.

919 осіб щеплено проти COVID-19 на добу 3 травня 2021 року в Україні.

756 022 людини щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 290 осіб.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

м. Київ – 151 випадок/ 157 щеплень;

Вінницька область – 27 випадків/ 0 щеплень;

Волинська область – 77 випадків/ 36 щеплень;

Дніпропетровська область – 220 випадків/ 79 щеплень;

Донецька область – 324 випадки/ 86 щеплень;

Житомирська область – 26 випадків/ 47 щеплень;

Закарпатська – 12 випадків/ 38 щеплень;

Запорізька область – 168 випадків/ 20 щеплень;

Івано-Франківська область – 19 випадків/ 0 щеплень;

Київська область – 100 випадків/ 64 щеплення;

Кіровоградська область – 62 випадки/ 20 щеплень;

Луганська область – 21 випадок/ 0 щеплень;

Львівська область – 55 випадків/ 0 щеплень;

Миколаївська область – 79 випадків/ 174 щеплення;

Одеська область – 168 випадків/ 0 щеплень;

Полтавська область – 85 випадків/ 30 щеплень;

Рівненська область – 58 випадків/ 0 щеплень;

Сумська область – 60 випадків/ 24 щеплення;

Тернопільська область – 94 випадки/ 0 щеплень;

Харківська область – 191 випадок/ 80 щеплень;

Херсонська область – 29 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 115 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 253 випадки/ 42 щеплення;

Чернівецька область – 58 випадків/ 22 щеплення;

Чернігівська область – 20 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше: