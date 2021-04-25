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Коронавірус в Україні за добу виявлено у майже 8 тисяч осіб

25 квітня 2021, 08:13
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Жертвами коронавірусу з початку епідемії стали 42 323 людини. За добу помер ще 231 пацієнт з діагнозом "ковід".

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Коронавірус в Україні за добу виявили у майже 8 тисяч осіб / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 7930 осіб, заявив глава МОЗ Максим Степанов. Водночас госпіталізовано 3 688 осіб.

Станом на ранок неділі, 25 квітня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 025 271, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стали 42 323 людини. За добу помер ще 231 пацієнт.

За добу одужали - 6 574 особи, всього за час пандемії 1 572 528.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

У Києві за добу виявили 330 випадків зараження, жертв хвороби - 30, одужали 65 осіб.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

  • м. Київ – 330 випадків/ 241 щеплення;
  • Вінницька область – 119 випадків/ 240 щеплень;
  • Волинська область – 228 випадків/ 171 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 1 034 випадки/ 237 щеплень;
  • Донецька область – 582 випадки/ 200 щеплень;
  • Житомирська область – 277 випадків/ 99 щеплень;
  • Закарпатська – 34 випадки/ 13 щеплень;
  • Запорізька область – 252 випадки/ 79 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 65 випадків/ 20 щеплень;
  • Київська область – 441 випадок/ 293 щеплення;
  • Кіровоградська область – 186 випадків/ 154 щеплення;
  • Луганська область – 52 випадки/ 45 щеплень;
  • Львівська область – 294 випадки/ 101 щеплення;
  • Миколаївська область – 350 випадків/ 134 щеплення;
  • Одеська область – 481 випадок/ 414 щеплень;
  • Полтавська область – 187 випадків/ 97 щеплень;
  • Рівненська область – 255 випадків/ 235 щеплень;
  • Сумська область – 409 випадків/ 5 щеплень;
  • Тернопільська область – 220 випадків/ 47 щеплень;
  • Харківська область – 954 випадки/ 754 щеплення;
  • Херсонська область – 225 випадків/ 145 щеплень;
  • Хмельницька область – 341 випадок/ 227 щеплень;
  • Черкаська область – 247 випадків/ 218 щеплень;
  • Чернівецька область – 115 випадків/ 164 щеплення;
  • Чернігівська область – 252 випадки/ 198 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки українців отримали щеплення від коронавірусу:

  • 4531 особа щеплена проти COVID-19 за добу 24 квітня 2021 року в Україні.
  • 526 916 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
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Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

  • 23 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла до третьої хвилі пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.
  • 2 квітня стало відомо, що у двох областях України лабораторно підтвердили південноафриканський штам коронавірусу. Водночас британський штам виявили у всіх областях.
  • 19 квітня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.
  • Згідно зі свіжими прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, червону карантинну зону покинуть Київ і п'ять областей. Регіони мають перейти до жовтої зони наступного тижня, заявив головний санітарний лікар країни і заступник голови відомства Віктор Ляшко.

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