Коронавірус в Україні за добу виявлено у майже 8 тисяч осіб

Коронавірус в Україні за добу виявили у майже 8 тисяч осіб / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 7930 осіб, заявив глава МОЗ Максим Степанов. Водночас госпіталізовано 3 688 осіб.

Станом на ранок неділі, 25 квітня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 025 271, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стали 42 323 людини. За добу помер ще 231 пацієнт.

За добу одужали - 6 574 особи, всього за час пандемії 1 572 528.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

У Києві за добу виявили 330 випадків зараження, жертв хвороби - 30, одужали 65 осіб.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

м. Київ – 330 випадків/ 241 щеплення;

Вінницька область – 119 випадків/ 240 щеплень;

Волинська область – 228 випадків/ 171 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 034 випадки/ 237 щеплень;

Донецька область – 582 випадки/ 200 щеплень;

Житомирська область – 277 випадків/ 99 щеплень;

Закарпатська – 34 випадки/ 13 щеплень;

Запорізька область – 252 випадки/ 79 щеплень;

Івано-Франківська область – 65 випадків/ 20 щеплень;

Київська область – 441 випадок/ 293 щеплення;

Кіровоградська область – 186 випадків/ 154 щеплення;

Луганська область – 52 випадки/ 45 щеплень;

Львівська область – 294 випадки/ 101 щеплення;

Миколаївська область – 350 випадків/ 134 щеплення;

Одеська область – 481 випадок/ 414 щеплень;

Полтавська область – 187 випадків/ 97 щеплень;

Рівненська область – 255 випадків/ 235 щеплень;

Сумська область – 409 випадків/ 5 щеплень;

Тернопільська область – 220 випадків/ 47 щеплень;

Харківська область – 954 випадки/ 754 щеплення;

Херсонська область – 225 випадків/ 145 щеплень;

Хмельницька область – 341 випадок/ 227 щеплень;

Черкаська область – 247 випадків/ 218 щеплень;

Чернівецька область – 115 випадків/ 164 щеплення;

Чернігівська область – 252 випадки/ 198 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки українців отримали щеплення від коронавірусу:

4531 особа щеплена проти COVID-19 за добу 24 квітня 2021 року в Україні.

526 916 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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