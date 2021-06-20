Коронавірус в Україні за час пандемії вбив 52 тисячі осіб

Коронвірус в Україні за час пандемії вбив 52 тисячі осіб / УНІАН

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 479 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 544 людини.

Як повідомили у МОЗ, за добу 19 червня в Україні померло 24 людини. Водночас одужало 755 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 229 523 осіб;

одужало - 2 151 463 осіб;

летальних випадків - 52 016.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.

Раніше очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.

Улітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності на коронавірус аж до осіннього періоду. Ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що новий спалах захворюваності на коронавірус в Україні очікується в осінньо-зимовий період. Цілком ймовірно, що вірус буде паралельно циркулювати з грипом і грипоподібними захворюваннями. Тому українцям краще перестрахуватися і зробити щеплення, зазначив чиновник.