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Коронавірус в Україні: кількість жертв перетнула "червону лінію"

27 травня 2021, 08:22
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Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували за минулу добу в Києві, Дніпропетровській, Львівській та Харківській областях.

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Коронавірус за добу побороли майже 17 тисяч українців / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 27 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 3509 жителів країни. Зокрема захворіли 193 дитини і 82 медичних співробітника.

За минулі 24 години госпіталізовано 1 402 людини; летальних випадків - 183, одужали 16 867 людей. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 27 травня / facebook.com/moz.ukr

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 193 367 осіб;
  • одужали - 2 006 918 осіб;
  • летальних випадків - 50 067;
  • проведено ПЛР-тестів - 10 105 901.

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Коронавірус в Україні - останні новини:

  • У середу, 26 травня, в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу COVID-19, розроблена компаніями Pfizer і BioNTech, яку Київ купив за бюджетні гроші без посередників.
  • У МОЗ оприлюднили статистику побочних реакцій після вакцинації від коронавірусу.
  • Учені з'ясували, який побічний ефект від COVID-вакцини буває лише у дітей.
  • На Україну чекають ще кілька хвиль зростання захворюваності на коронавірусну інфекцю. Причина в тому, що в країну потраплятимуть нові мутації COVID-19. Таку думку озвучив сімейний лікар, лікар-інфекціоніст Віктор Петров. За його словами, потрібно терміново прискорити вакцинацію від коронавірусу.

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