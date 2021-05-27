Коронавірус в Україні: кількість жертв перетнула "червону лінію"

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували за минулу добу в Києві, Дніпропетровській, Львівській та Харківській областях.
Станом на ранок четверга, 27 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 3509 жителів країни. Зокрема захворіли 193 дитини і 82 медичних співробітника.
За минулі 24 години госпіталізовано 1 402 людини; летальних випадків - 183, одужали 16 867 людей. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 193 367 осіб;
- одужали - 2 006 918 осіб;
- летальних випадків - 50 067;
- проведено ПЛР-тестів - 10 105 901.
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Коронавірус в Україні - останні новини:
- У середу, 26 травня, в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу COVID-19, розроблена компаніями Pfizer і BioNTech, яку Київ купив за бюджетні гроші без посередників.
- У МОЗ оприлюднили статистику побочних реакцій після вакцинації від коронавірусу.
- Учені з'ясували, який побічний ефект від COVID-вакцини буває лише у дітей.
- На Україну чекають ще кілька хвиль зростання захворюваності на коронавірусну інфекцю. Причина в тому, що в країну потраплятимуть нові мутації COVID-19. Таку думку озвучив сімейний лікар, лікар-інфекціоніст Віктор Петров. За його словами, потрібно терміново прискорити вакцинацію від коронавірусу.
Автор: Анна Багрій