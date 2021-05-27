Коронавірус в Україні: кількість жертв перетнула "червону лінію"

Коронавірус за добу побороли майже 17 тисяч українців / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 27 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 3509 жителів країни. Зокрема захворіли 193 дитини і 82 медичних співробітника.

За минулі 24 години госпіталізовано 1 402 людини; летальних випадків - 183, одужали 16 867 людей. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 27 травня / facebook.com/moz.ukr

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 193 367 осіб;

одужали - 2 006 918 осіб;

летальних випадків - 50 067;

проведено ПЛР-тестів - 10 105 901.

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