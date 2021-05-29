Коронавірус в Україні "заліг на дно": за добу виявлено всього три тисячі хворих

За добу 28 травня в Україні померло 156 осіб. Водночас видужало 10 199 осіб.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 3096 осіб. Водночас до лікарні госпіталізовано 1309 осіб.
Як повідомили у МОЗ, за добу 28 травня в Україні померло 156 осіб. Водночас видужали 10 199 осіб.
За весь час пандемії в країні:
- захворіли - 2 199 769 осіб;
- одужали - 2 030 415 осіб;
- летальних випадків - 50 388.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.
У Києві за добу від наслідків COVID-19 померло 6 осіб, а одужало 1680 осіб.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
- Улітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності на коронавірус аж до осіннього періоду. Водночас ситуація з вакцинацією у країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.
- Відома українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська попередила про всесвітню катастрофу через нову атаку коронавірусу. За її словами, існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють.
Автор: Адріана Бубновська