Коронавірус в Україні "заліг на дно": за добу виявлено всього три тисячі хворих / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 3096 осіб. Водночас до лікарні госпіталізовано 1309 осіб.

Як повідомили у МОЗ, за добу 28 травня в Україні померло 156 осіб. Водночас видужали 10 199 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіли - 2 199 769 осіб;

одужали - 2 030 415 осіб;

летальних випадків - 50 388.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.

У Києві за добу від наслідків COVID-19 померло 6 осіб, а одужало 1680 осіб.

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