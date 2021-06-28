Коронавірус в Україні сповільнив зростання: за добу виявлено всього 285 хворих

Коронавірус в Україні сповільнив зростання / Фото Reuters

Коронавірус в Україні останнім часом сповільнив зростання. Зокрема, за минулу добу в країні виявили всього 285 випадків зараження. Водночас до лікарень госпіталізовано 384 людини.

Як повідомили у МОЗ, за добу 27 червня в Україні померло 9 осіб. Водночас одужало 723 людини.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 234 281 людина;

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одужало - 2 163 792 людини;

летальних випадків - 52 295.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

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