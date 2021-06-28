Коронавірус в Україні сповільнив зростання: за добу виявлено всього 285 хворих

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві, Дніпропетровській, Київській, Миколаївській та Одеській областях.
Коронавірус в Україні останнім часом сповільнив зростання. Зокрема, за минулу добу в країні виявили всього 285 випадків зараження. Водночас до лікарень госпіталізовано 384 людини.
Як повідомили у МОЗ, за добу 27 червня в Україні померло 9 осіб. Водночас одужало 723 людини.
За весь час пандемії в країні:
захворіло - 2 234 281 людина;
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одужало - 2 163 792 людини;
летальних випадків - 52 295.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- 23 червня відбулася термінова нарада Ради національної безпеки та оборони України.На ній обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі та пов'язані з ним загрози.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
- За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великобританії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора раза частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.
Автор: Адріана Бубновська