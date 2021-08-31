Коронавірусне цунамі в Україні: лікар спрогнозував погіршення ситуації з COVID-19

Коронавірус в Україні / Фото Reuters

В Україні запроваджений через коронавірус зимовий локдаун був несправжнім.

Як каже головний лікар діагностичного центру у Львові Тарас Жиравецький, через це серед громадян стався спалах захворюваності, який нагадав так званий шведський сценарій.

Медик спрогнозували можливе погіршення ситуації з COVID-19.

"У нас вийшов практично шведський варіант - ми зробили псевдолокдаун, тобто не справжній, тому хвиля була дуже потужна, і в кінці дуже багато людей перехворіло", - сказав медик, передає ТСН.

За його словами, сьогодні в Україні спостерігається невеликий "шторм" інфікувань людей коронавірусом. Йому можна присвоїти два-три бали, але не 8-10.

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"Чому за весь цей час це ще не перейшло в цунамі, ніхто не може пояснити. Ймовірно, таки дійсно дуже багато людей перехворіло і не хворіють повторно", – припустив Жиравецький.

При цьому уточнив, що пандемія COVID-19 нікуди не дінеться. Він зазначив, що нова хвиля захворювань в країні і світі безумовно буде, а побороти цей вірус людям так просто не вдасться.

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Штам Дельта в Україні - про що раніше писав Главред:

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Епідеміологи прогнозують, що вже з наступного тижня в Україні кількість хворих на коронавірус почне відчутно зростати, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, в Україні вже зафіксовано понад 300 випадків інфікування штамом Дельта.

Тим часом вчені пояснили, чи можна заразитися штамом Дельта від вакцинованих.