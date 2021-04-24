"Коронавірусний апокаліпсис": Індія встановила світові антирекорди з COVID-19

В Індії встановлено світовий антирекорд з розповсюдження коронавірусу / Reuters

В Індії протягом чотирьох діб знаходили понад 330 тисяч нових інфікованих коронавірусом COVID-19 – це світові антирекорди.

У країні гостро не вистачає лікарняних ліжок, ліків та кисню, сказав DW індійський лікар та директор мережі медустанов Шухін Байай.

За його словами, хворим доводиться відмовляти у наданні допомоги. Медик назвав ситуацію в Індії "апокаліпсисом".

У Делі в реанімаціях не вистачає близько 5 тисяч ліжок, в деяких лікарнях майже закінчився кисень. Хворим доводиться годинами перебувати біля лікарень та на вулиці отримувати допомогу.

В Індії хворим на коронавірус не вистачає кисню / Reuters

Близькі важких хворих самі дістають для них кисень – заправляють балони на заправних станціях. Журналісти зазначили, що ціни на кисень на чорному ринку дуже високі.

В Індії для хворих на коронавірус кисень купують рідні / Reuters

Влада може зупинити заводи, які під час виробництва використовують кисень, щоб постачати його у лікарні.

У країні щодня помирають понад 2 тисячі хворих, крематорії ледь справляються зі спаленням тіл.

В Індії щодня тисячі людей помирають від коронавірусу, крематорії ледь справляються з роботою / Reuters

Причини коронавірусного апокаліпсиса в Індії

Недостатній рівень вакцинації населення

Населення держави становить понад 1,3 мільярда осіб, а вакцинувалися лише менше, аніж 2% дорослого населення. При цьому країна – один з найбільших виробників вакцин. Фармкомпанія відразу не дали розпорядження забезпечити вакциною населення Індії.

Планується, що в Індії з 1 травня вакцина буде доступна всім, хто забажає, та досяг 18-річного віку.

В Індії від коронавірусу вакциновано лише 2% дорослого населення / Reuters

Масові заходи в Індії

У країні проводили масштабні релігійні та політичні заходи. Зокрема, кілька мільйонів послідовник індуїзму взяла участь в обряді масового паломництва, який називається Кумбха Мела. Коли проходило ритуальне купання у річці Ганг, люди не дотримувалися дистанції й не були у масках.

На початку квітня у штаті Західна Бенгалія були регіональні вибори. У місті Колката відбулися масові заходи, у яких взяли участь провідні політики, зокрема прем'єр Нарендра Моді. На заходах були тисячі його прихильників, і вони не дотримувалися дистанції.

Коронавірус-мутант в Індії

У країні стрімко поширюється особливо заразний штам коронавірусу – COVID-19 з подвійною мутацією. Через новий штам вірусу люди з Індії не можуть потрапити у багато інших країн, зокрема у США.

Станом на 14:00 суботу, 24 квітня, Індія посідає друге місце у світі за поширенням коронавірусу, свідчать дані, опубліковані Університетом Джонса Хопкінса. На першому місці розташувалися Штати, а на третьому – Бразилія.

Коронавірус у світі – статистика на 24 квітня 2021 року

США – захворіли 31 992 537 осіб, а померли 571 200 інфікованих;

Індія – інфіковані 16 610 481 особа, а померли 189 544 особи;

Бразилія – хворобу знайшли у 14 237 078 осіб, а померли 386 416 пацієнтів.

В Університеті зазначили, що в Індії захворювання побороли 13 867 997 осіб.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року. Було обмежено міжнародне сполучення. Низка країн світу запровадили карантин, зокрема він передбачає носіння маски й дотримання дистанції у 1,5 метра.

Вакцину від коронавірусу вже винайшли низка компаній. У світі стартувала вакцинація. У січні в Індії розпочалася масова вакцинація.