Червона зона карантину в Україні скоротилася до семи регіонів / УНІАН

Червона зона карантину в Україні зменшилася - 1 травня з неї вийшли Київська та Миколаївська області, а також Київ. Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я України, червоний рівень епідемічної небезпеки залишається в 7 областях.

У МОЗ повідомили, що Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області перебувають у червоній зоні карантинних обмежень.

Кількість "жовтих" регіонів зросла до десяти. З 1 травня на цей рівень карантину перейшли Київ, Київська та Миколаївська області. Крім цих трьох регіонів, обмеження жовтої зони діють у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях.

Там зменшується кількість госпіталізацій. Найбільші цифри досі у Хмельницькій області: сьогодні-80,7. Учора показник був - 84,7. У "жовтому" Києві показник становить 47,9. Норма - 60 на 100 000 населення.

У помаранчевій зоні - вісім регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

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