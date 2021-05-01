Червона зона карантину в Україні скоротилася до семи регіонів

Кількість "жовтих" регіонів зросла до десяти, а в помаранчевій зоні карантину - вісім регіонів.
Червона зона карантину в Україні зменшилася - 1 травня з неї вийшли Київська та Миколаївська області, а також Київ. Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я України, червоний рівень епідемічної небезпеки залишається в 7 областях.
У МОЗ повідомили, що Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області перебувають у червоній зоні карантинних обмежень.
Кількість "жовтих" регіонів зросла до десяти. З 1 травня на цей рівень карантину перейшли Київ, Київська та Миколаївська області. Крім цих трьох регіонів, обмеження жовтої зони діють у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях.
Там зменшується кількість госпіталізацій. Найбільші цифри досі у Хмельницькій області: сьогодні-80,7. Учора показник був - 84,7. У "жовтому" Києві показник становить 47,9. Норма - 60 на 100 000 населення.
У помаранчевій зоні - вісім регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Коронавірус в Україні за добу 30 квітня виявили у 8 549 жителів країни. У тому числі захворіли 374 дитини і 145 медпрацівників. За минулі 24 години госпіталізовано 3 051 особа; летальних випадків - 351, одужали 14 956 осіб.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м.Київ (671), Дніпропетровській (745), Харківській (730), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.
- У суботу, 1 травня, в Києві послабили жорсткі карантинні обмеження. Громадський транспорт у місті працює без спецперепусток. Також у столиці дозволили роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.