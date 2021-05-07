"Червона" зона спорожніла: ще одна область України послаблює карантин

Жорсткі карантинні обмеження скасовують по всій Україні.
Сумська область залишає"червону" зону епідеміологічної небезпеки, розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
Як підкреслив він у своєму Telegram-каналі, рішення прийнято за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Міністр Кабміну уточнив, що рішенням комісії з ТЕБ і НС в Сумській області вводять "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 8 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - додав Немчінов.
Звернемо увагу, що відповідно до індикаторів визначення рівнів епідемічної небезпеки, опублікованих МОЗ 7 травня, в "червоній" зоні карантину більше не залишиться жодного регіону.
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Коронавірус в Україні:
- За минулу добу в Україні було зафіксовано 8404 нових випадки Сovid-19. Зокрема захворіли 353 дитини та 185 медичних працівників.
- Найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (991), Дніпропетровській (622) областях, Києві (611), а також у Донецькій (571) і Запорізькій (494) областях.
- За минулу добу госпіталізовано 3 тис. Видужали 19 тис. 453 людини. Тестувань методом ПЛР проведено 39 тис. Летальних випадків зареєстровано 379.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 105 тис. Видужали 1 млн 731 тис. ПЛР-тестів проведено 9 млн 594 тис. Летальних випадків зафіксовано 45 тис.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.