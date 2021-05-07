"Червона" зона спорожніла: ще одна область України послаблює карантин

У Сумській області послаблюють карантинні заходи / Reuters

Сумська область залишає"червону" зону епідеміологічної небезпеки, розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Як підкреслив він у своєму Telegram-каналі, рішення прийнято за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Міністр Кабміну уточнив, що рішенням комісії з ТЕБ і НС в Сумській області вводять "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 8 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - додав Немчінов.

Звернемо увагу, що відповідно до індикаторів визначення рівнів епідемічної небезпеки, опублікованих МОЗ 7 травня, в "червоній" зоні карантину більше не залишиться жодного регіону.

/ moz.gov.ua

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Коронавірус в Україні:

За минулу добу в Україні було зафіксовано 8404 нових випадки Сovid-19. Зокрема захворіли 353 дитини та 185 медичних працівників.

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (991), Дніпропетровській (622) областях, Києві (611), а також у Донецькій (571) і Запорізькій (494) областях.

За минулу добу госпіталізовано 3 тис. Видужали 19 тис. 453 людини. Тестувань методом ПЛР проведено 39 тис. Летальних випадків зареєстровано 379.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 105 тис. Видужали 1 млн 731 тис. ПЛР-тестів проведено 9 млн 594 тис. Летальних випадків зафіксовано 45 тис.