Кравчук заплутався, але все ж таки зробив щеплення від коронавірусу

Леонід Кравчук зробив щеплення від коронавірусу / УНІАН

25 березня до кампанії з популяризації вакцинації проти коронавірусу в Україні приєднався перший президент незалежної України та голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук.

Він публічно, на камери, зробив щеплення від коронавірусу. Відео процедури оприлюднила Україна 24.

На відео видно, що Кравчук досить спокійний. Хоча в процесі і переплутав руку, в яку потрібно робити укол: спочатку він закочував рукав на лівій руці – але медсестра зрештою вколола його в праве плече.

Нагадаємо, в Україні вже дві смерті після щеплень від коронавірусу. Так, 23 березня після вакцинації препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield померла військовослужбовець Збройних сил України. Смерть настала внаслідок тромбу, що відірвався.

Після судмедекспертизи стало відомо, що причина смерті військовослужбовця - гостра серцево-судинна недостатність.

Вранці 24 березня у Чернівцях у лікарні №3 помер провізор аптеки військового госпіталю, який 15 числа отримав щеплення від коронавірусу COVID-19 вакциною з Індії CoviShield.

Вакцинація від коронавірусу: