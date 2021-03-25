Кравчук заплутався, але все ж таки зробив щеплення від коронавірусу

На відео видно, що Кравчук досить спокійний.
25 березня до кампанії з популяризації вакцинації проти коронавірусу в Україні приєднався перший президент незалежної України та голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук.
Він публічно, на камери, зробив щеплення від коронавірусу. Відео процедури оприлюднила Україна 24.
На відео видно, що Кравчук досить спокійний. Хоча в процесі і переплутав руку, в яку потрібно робити укол: спочатку він закочував рукав на лівій руці – але медсестра зрештою вколола його в праве плече.
Нагадаємо, в Україні вже дві смерті після щеплень від коронавірусу. Так, 23 березня після вакцинації препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield померла військовослужбовець Збройних сил України. Смерть настала внаслідок тромбу, що відірвався.
Після судмедекспертизи стало відомо, що причина смерті військовослужбовця - гостра серцево-судинна недостатність.
Вранці 24 березня у Чернівцях у лікарні №3 помер провізор аптеки військового госпіталю, який 15 числа отримав щеплення від коронавірусу COVID-19 вакциною з Індії CoviShield.
Вакцинація від коронавірусу:
- Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня у Сєвєродонецьку Луганської області разом з військовими в якості Головнокомандувача ЗСУ. Йому вкололи індійську вакцину CoviShield.
- Днем раніше, 1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов прищепився від коронавірусу. А вже 2 березня Степанов розповів про самопочуття після щеплення вакциною Covishield.
- У цей самий час зробив щеплення і головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Однак 15 березня стало відомо, що Ляшко захворів коронавірусом після щеплення. Він пояснив це тим, що "потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований".
- Опитування показало, скільки українців не хочуть робити щеплення від COVID-19. Серед тих, хто не проти вакцинуватися, 52% готові це зробити лише за умови, що щеплення буде безкоштовним, а платити за вакцину готові 22,5% громадян.
- З виробників COVID-вакцин зняли відповідальність за результат щеплень. В Україні впровадять компенсаційні виплати у разі негативних наслідків вакцинації.