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Крім CoronaVac і CoviShield: Кіпр спростив в'їзд для вакцинованих українців, проте не для всіх

29 червня 2021, 12:34

В'їзд для вакцинованих туристів в Кіпр спрощений. Але тих, хто отримав вакцину CoronaVac або CoviShield, це не стосується.

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Кіпр послабив обмеження для вакцинованих туристів, але не для всіх / 1zoom.ru

Туристи, які отримали вакцину, схвалену ЄС або Sputnik V і Sinopharm, по прибуттю на Кіпр звільняються від проходження ПЛР-тесту і карантину. Нововведення набирають чинності з 1 липня. Однак ті, хто отримав CoronaVac або CoviShield, під дані ослаблення не потрапляють.

Про це повідомляє посольство Кіпру в Україні.

"З 1 липня поточного року вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, по прибуттю на Кіпр з України незалежно від їх громадянства звільняються від зобов'язань лабораторного тесту і самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в посольстві уточнюють, що туристи з України повинні мати сертифікат про вакцинацію, наданий Україною, і повинні отримати вакцину, затверджену Європейським агентством з лікарських препаратів - Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen або Sputnik V іѕіпорһагм (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня і закінчити схему вакцинації.

Які вакцини на сьогоднішній день схвалив регулятор ЄС:

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  • Moderna / Spikevax;
  • Pfizer-BioNTech / Comirnaty;
  • Johnson & Johnson / Janssen;
  • Oxford-AstraZeneca / Vaxzevria (изготовлену на еврозаводах). Дані про ті, чи пускаються до ЄС щеплених AstraZeneca від південнокорейської SK BioScience, відсутні.

Виходячи з цього стає очевидно, що українці, які отримали індійську дозу вакцини Covishield або китайську CoronaVac в Кіпр не пустять навіть за сертифікатом.

Нагадаємо, раніше Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон. Це поширені туристичні напрямки, такі як:

  • Туреччина
  • Кіпр
  • Туніс
  • Чорногорія
  • Хорватія
  • Болгарія
  • Грузія
  • Албанія та інші.

Кипр туризм Вакцина коронавірус новини України
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