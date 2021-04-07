Локдаун у Києві продовжать до 10 травня - ЗМІ / УНІАН

Через високу захворюваність на коронавірус у Києві мають намір продовжити жорсткий локдаун - обмеження зачеплять Великдень і 9 травня.

Як повідомляє видання Букви з посиланням на джерела в Київській міській державній адміністрації, зараз готується відповідне розпорядження Київського міського голови Віталія Кличка.

Локдаун у столиці планують продовжити до 10 травня.

Такі суворі карантинні заходи повинні зменшити кількість нових заражень.

Зазначимо, про те, що локдаун у Києві продовжать до травня, повідомляють деякі телеграм-канали.

"До речі, сьогодні пішла новина про те, що локдаун нібито можуть продовжити до 10 травня. Можемо сказати, що з високою часткою ймовірності це правда. Ще 5 квітня КМДА орієнтували перевізників, що працювати в нормальному режимі їм доведеться не скоро. І якраз говорили про ймовірність продовження локдауну до 10 травня. Тобто цього разу для того, щоб збити темпи захворюваності, обмеженнями хочуть зачепити Великдень і 9 травня. Та й всі травневі святкові дні", - сказано в повідомленні телеграм-каналу Klymenko Time.

Відзначимо, за останню добу в Києві виявили 1 417 випадків зараження коронавірусом, померли - 45 осіб, одужали - 476.

Всього в Києві захворіли 170 517 осіб, померли - 3701, вилікувалися - 108 732.

Локдаун у Києві - про що йшлося раніше: