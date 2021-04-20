Локдаун у Києві продовжать: лікарка спрогнозувала, до якого числа

30 квітня - не остаточна дата карантину в столиці України. У місті спостерігається напружена ситуація в лікарнях.
Жорсткий карантин у Києві можуть продовжити до 9 травня. Про це заявила Главреду терапевт-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова.
Вона вважає, що рішення столичної влади продовжити карантин в Києві до 30 квітня було правильним, оскільки в столичних лікарнях зберігається дефіцит ліжок з киснем.
"Цілком імовірно, що 30 квітня - це теж не остаточна дата, і локдаун залишать до 9 травня включно", - припустила Амосова.
Вона додала, що на травневі свята захворюваність на коронавірус почне спадати, оскільки люди не ходять на роботу, менше бувають в магазинах тощо.
Коронавірус і карантин в Києві - останні новини:
- Станом на 20 квітня Київ знову вирвався вперед за кількістю поставлених діагнозів за добу. У столиці за добу виявили 892 випадки зараження COVID-19, померли 36 осіб, одужали - 265.
- Всього в Києві захворіла 186 231 людина, померли - 4 257, вилікувалися - 115 857.
- Станом на ранок 3 квітня в Києві також зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053.
- Антирекорд у Києві був встановлений станом на ранок 15 квітня - від коронавірусної хвороби померла 51 людина.
- 19 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів з коронавірусу. У лікарнях Києва спостерігалася найпроблемніша ситуація. У столиці зайняті 73,6% ліжок з киснем, тоді як норма становить не більше 65%.
- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня.
Автор: Анна Багрій