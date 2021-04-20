Локдаун у Києві продовжать: лікарка спрогнозувала, до якого числа

Карантин у Києві можуть продовжити до 9 травня / УНІАН

Жорсткий карантин у Києві можуть продовжити до 9 травня. Про це заявила Главреду терапевт-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова.

Вона вважає, що рішення столичної влади продовжити карантин в Києві до 30 квітня було правильним, оскільки в столичних лікарнях зберігається дефіцит ліжок з киснем.

"Цілком імовірно, що 30 квітня - це теж не остаточна дата, і локдаун залишать до 9 травня включно", - припустила Амосова.

Вона додала, що на травневі свята захворюваність на коронавірус почне спадати, оскільки люди не ходять на роботу, менше бувають в магазинах тощо.

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