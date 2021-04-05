Локдаун у Києві стартував: що діється в метро та на зупинках

У перший день жорсткого карантину у столичному метро було незвично мало пасажирів, дізналися журналісти.
У понеділок, 5 квітня, у Києві почався жорсткий карантин – новий локдаун 2021 для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Головне обмеження локдауну таке – у громадському транспорті можуть їздити лише ті, хто отримав спеціальну перепустку.
Близько 8:30 у метро були черги, оскільки наявність спецперепустки на вході перевіряли співробітники поліції й Нацгвардії, були конфлікти, пише Сьогодні з посиланням на відомості кореспондентів.
За словами людей, у яких є спецперепустки, у метро було незвично мало людей.
У Telegram-каналі PavlovskyNews йдеться, що у метро багатьох не пускали.
"Не всі жителі столиці встигли отримати перепустки, тому багатьох завертають... наприклад, жінка запевняє, що працює у лікарні, але документи отримати не встигла. Поліцейські радять їхати на таксі...", – наголошується у публікації.
На зупинках маршрутних таксі у столиці була різна ситуація.
Станом на 7:45 на Нивках майже не було людей, маршрутки ходили напівпорожні.
На Борщагівці – на вул. Гната Юри – були довгі черги, і ходило мало маршруток.
Біля станції метро Академмістечко на кінцевій зупинці маршруток чергували поліцейські.
Незадоволені люди висловлювали претензії, що через посилення карантину не можуть потрапити на роботу.
Журналісти дізналися, що багато киян намагалися потрапити у транспорт за старими спецперепустками.
Судячи з фото, опублікованих УНІАН, на зупинках автобусів та швидкісних трамваїв, черг не було.
Служби таксі Києві підняли ціни більше ніж у два рази, повідомляє Telegram-канал Klymenko Time.
"...виїхати в аеропорт Бориспіль зі спального району Оболонь зараз можна у кращому разі за 1000 гривень. У звичайний час – 350-400 грн ", – з'ясували журналісти.
У столиці в перший день локдауну проблеми виникли й в автомобілістів. Низку доріг вранці скували пробки, свідчать дані сервісу Google Maps.
Традиційно пробки були на в'їздах на мости через Дніпро, на самих мостах і на виїздах з них.
Рух на дорогах був сильно повільним біля Нивок, Шулявки, на Подолі, недалеко від Національного парку Голосіївський, Осокорків, Позняків та на Троєщині.
Карантин в Києві та локдаун – що потрібно знати
- В Україні і зокрема в Києві через коронавірус карантин стартував з 12 березня 2020 року. Спочатку він був загальнонаціональним і жорстким, їздити у транспорті можна було тільки за спецперепустками.
- Пізніше обмежувальні заходи пом'якшили. Наприкінці 2020 року ситуація з коронавірусом погіршилася, і у січні 2021 вирішили запровадити локдаун 2021. Потім ситуація покращилася.
- У березні ситуація з COVID-19 в Києві серйозно погіршилася, і влада вирішила посилити карантин з 20 числа до 9 квітня. Посилення карантину не допомогло, тому з 5 квітня до 16 числа запроваджено локдаун.
- Зокрема, він передбачає зміну роботи транспорту, закриття закладів культури, громадського харчування, розважальних закладів та деяких магазинів.
- За відомостями мера Віталія Кличка, коронавірус у Києві станом на 5 квітня діагностовано у 167 668 осіб, померли 3 617 інфікованих, а одужали 107 559 пацієнтів.