Локдаун у Києві стартував: що діється в метро та на зупинках

У перший день локдауну в Києві на деяких зупинках були черги / УНІАН

У понеділок, 5 квітня, у Києві почався жорсткий карантин – новий локдаун 2021 для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Головне обмеження локдауну таке – у громадському транспорті можуть їздити лише ті, хто отримав спеціальну перепустку.

Близько 8:30 у метро були черги, оскільки наявність спецперепустки на вході перевіряли співробітники поліції й Нацгвардії, були конфлікти, пише Сьогодні з посиланням на відомості кореспондентів.

За словами людей, у яких є спецперепустки, у метро було незвично мало людей.

У київському метро спецперепустки перевіряли правоохоронці / t.me/Segodnya_life

У Telegram-каналі PavlovskyNews йдеться, що у метро багатьох не пускали.

"Не всі жителі столиці встигли отримати перепустки, тому багатьох завертають... наприклад, жінка запевняє, що працює у лікарні, але документи отримати не встигла. Поліцейські радять їхати на таксі...", – наголошується у публікації.

На зупинках маршрутних таксі у столиці була різна ситуація.

Станом на 7:45 на Нивках майже не було людей, маршрутки ходили напівпорожні.

На Борщагівці – на вул. Гната Юри – були довгі черги, і ходило мало маршруток.

У перший день локдауну у столиці на деяких зупинках були черги / kiev.segodnya.ua

Біля станції метро Академмістечко на кінцевій зупинці маршруток чергували поліцейські.

Незадоволені люди висловлювали претензії, що через посилення карантину не можуть потрапити на роботу.

Журналісти дізналися, що багато киян намагалися потрапити у транспорт за старими спецперепустками.

Судячи з фото, опублікованих УНІАН, на зупинках автобусів та швидкісних трамваїв, черг не було.

У столиці не зазняли черги на автобус у перший день локдауну 2021 / УНИАН

У столиці не зазняли черги на швидкісний трамвай у перший день локдауну 2021 / УНИАН

Служби таксі Києві підняли ціни більше ніж у два рази, повідомляє Telegram-канал Klymenko Time.

"...виїхати в аеропорт Бориспіль зі спального району Оболонь зараз можна у кращому разі за 1000 гривень. У звичайний час – 350-400 грн ", – з'ясували журналісти.

У столиці в перший день локдауну проблеми виникли й в автомобілістів. Низку доріг вранці скували пробки, свідчать дані сервісу Google Maps.

Традиційно пробки були на в'їздах на мости через Дніпро, на самих мостах і на виїздах з них.

Рух на дорогах був сильно повільним біля Нивок, Шулявки, на Подолі, недалеко від Національного парку Голосіївський, Осокорків, Позняків та на Троєщині.

Затори в Києві 5 квітня / Скріншот

Карантин в Києві та локдаун – що потрібно знати