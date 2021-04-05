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Локдаун у Києві стартував: що діється в метро та на зупинках

5 квітня 2021, 09:03

У перший день жорсткого карантину у столичному метро було незвично мало пасажирів, дізналися журналісти.

У перший день локдауну у столиці на деяких зупинках були черги
У перший день локдауну в Києві на деяких зупинках були черги / УНІАН

У понеділок, 5 квітня, у Києві почався жорсткий карантин – новий локдаун 2021 для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Головне обмеження локдауну таке – у громадському транспорті можуть їздити лише ті, хто отримав спеціальну перепустку.

Близько 8:30 у метро були черги, оскільки наявність спецперепустки на вході перевіряли співробітники поліції й Нацгвардії, були конфлікти, пише Сьогодні з посиланням на відомості кореспондентів.

За словами людей, у яких є спецперепустки, у метро було незвично мало людей.

У метро Києва спецперепустки перевіряли правоохоронці
У київському метро спецперепустки перевіряли правоохоронці / t.me/Segodnya_life

У Telegram-каналі PavlovskyNews йдеться, що у метро багатьох не пускали.

"Не всі жителі столиці встигли отримати перепустки, тому багатьох завертають... наприклад, жінка запевняє, що працює у лікарні, але документи отримати не встигла. Поліцейські радять їхати на таксі...", – наголошується у публікації.

На зупинках маршрутних таксі у столиці була різна ситуація.

Станом на 7:45 на Нивках майже не було людей, маршрутки ходили напівпорожні.

На Борщагівці – на вул. Гната Юри – були довгі черги, і ходило мало маршруток.

У перший день нового локдауну 2021 на деяких зупинках були черги
У перший день локдауну у столиці на деяких зупинках були черги / kiev.segodnya.ua

Біля станції метро Академмістечко на кінцевій зупинці маршруток чергували поліцейські.

Незадоволені люди висловлювали претензії, що через посилення карантину не можуть потрапити на роботу.

Журналісти дізналися, що багато киян намагалися потрапити у транспорт за старими спецперепустками.

Судячи з фото, опублікованих УНІАН, на зупинках автобусів та швидкісних трамваїв, черг не було.

У Києві не зазняли черги на автобус у перший день локдауну
У столиці не зазняли черги на автобус у перший день локдауну 2021 / УНИАН
У Києві не зазняли черги на швидкісний трамвай у перший день локдауну
У столиці не зазняли черги на швидкісний трамвай у перший день локдауну 2021 / УНИАН

Служби таксі Києві підняли ціни більше ніж у два рази, повідомляє Telegram-канал Klymenko Time.

"...виїхати в аеропорт Бориспіль зі спального району Оболонь зараз можна у кращому разі за 1000 гривень. У звичайний час – 350-400 грн ", – з'ясували журналісти.

У столиці в перший день локдауну проблеми виникли й в автомобілістів. Низку доріг вранці скували пробки, свідчать дані сервісу Google Maps.

Традиційно пробки були на в'їздах на мости через Дніпро, на самих мостах і на виїздах з них.

Рух на дорогах був сильно повільним біля Нивок, Шулявки, на Подолі, недалеко від Національного парку Голосіївський, Осокорків, Позняків та на Троєщині.

Пробки в Києві 5 квітня
Затори в Києві 5 квітня / Скріншот

Карантин в Києві та локдаун – що потрібно знати

  • В Україні і зокрема в Києві через коронавірус карантин стартував з 12 березня 2020 року. Спочатку він був загальнонаціональним і жорстким, їздити у транспорті можна було тільки за спецперепустками.
  • Пізніше обмежувальні заходи пом'якшили. Наприкінці 2020 року ситуація з коронавірусом погіршилася, і у січні 2021 вирішили запровадити локдаун 2021. Потім ситуація покращилася.
  • У березні ситуація з COVID-19 в Києві серйозно погіршилася, і влада вирішила посилити карантин з 20 числа до 9 квітня. Посилення карантину не допомогло, тому з 5 квітня до 16 числа запроваджено локдаун.
  • Зокрема, він передбачає зміну роботи транспорту, закриття закладів культури, громадського харчування, розважальних закладів та деяких магазинів.
  • За відомостями мера Віталія Кличка, коронавірус у Києві станом на 5 квітня діагностовано у 167 668 осіб, померли 3 617 інфікованих, а одужали 107 559 пацієнтів.
Карантин у Києві локдаун
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