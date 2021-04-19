Локдаун у Києві: у МОЗ заявили про "критичну ситуацію"

Локдаун у Києві можуть продовжити / УНІАН

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував результати жорстких карантинних обмежень в Києві.

Громадський транспорт є одним з джерел поширення коронавірусу, а тому обмеження його роботи в Києві в МОЗ підтримують, заявив він в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров'я, медичної допомоги та медичного страхування, трансляція якого велася на порталі YouTube.

Головний санітарний лікар звернув увагу на те, що в Києві критична ситуація з коронавірусом, проте в МОЗ очікують, що позитивний результат від обмежень буде спостерігатися вже протягом найближчого тижня, на що вказує стабілізація госпіталізацій.

"Ми бачимо реально критичну ситуацію і підтримуємо дії КМДА про додаткові карантинні обмеження, які впроваджуються в місті. Зокрема, про обмеження руху громадського транспорту, як одного з джерел поширення коронавірусної хвороби", — сказав Ляшко.

Він додав, що за статистикою на 100 тисяч населення, в Києві кращі показники по забезпеченості як ліжками, так і ліжками з киснем, реанімаційними ліжками і апаратами ШВЛ.

Продовження локдауну в Києві: що відомо

У Києві жорсткий карантин буде продовжений, як мінімум, до 10 травня, повідомляє видання Парламент.UA, посилаючись на власні джерела.

Повідомляється, що до 10 травня столиця точно буде перебувати в "червоній" зоні, ослаблення карантинних обмежень не передбачається.

Після 10 травня, за інформацією джерела, можливий перехід в "помаранчеву зону", за умови, що після Великодніх свят не буде стрибка захворюваності.

Влітку, в сезон канікул у студентів і відпусток, Київ може перейти в "жовту" карантинну зону, підкреслюється в матеріалі.

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Локдаун в Києві: