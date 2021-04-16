Локдаун у Львові продовжено: Садовий розповів, що зміниться

Міські лікарні Львова на даний момент завантажені на 63%.
Посилений карантин у Львові вирішили продовжити ще на два тижні - до 4 травня.
Однак низка послаблень все ж буде, повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий.
"З понеділка, 19 квітня, за парти повертаються учні 1-4 класів. З 19 квітня Непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу за окремим протоколом. Також починають роботу літні майданчики і тераси закладів громадського харчування", – перерахував послаблення глава міста.
При цьому він уточнив, що міські лікарні Львова на даний момент завантажені на 63%.
Карантин в Україні: новини
- 16 квітня 2021 року в Україні спалахнули бунти проти посилення карантину. У Львові підприємці влаштували акцію протесту з вимогою послабити карантин.
- Кличко попередив про посилення карантину в Києві на Великдень. Киянам готують додаткові протиепідеміологічні заходи.
- Станом на 15 квітня, в Україні "почервоніли" вже більше половини регіонів. На Полтавщині протягом більше трьох днів перевищено два показники COVID-19 - за рівнем виявлених випадків зараження та за кількістю госпіталізацій.
Автор: Діана Бєловодська