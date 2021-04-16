Локдаун у Львові продовжено: Садовий розповів, що зміниться

Карантин у Львові продовжують ще на 2 тижні / Фото Reuters

Посилений карантин у Львові вирішили продовжити ще на два тижні - до 4 травня.

Однак низка послаблень все ж буде, повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

"З понеділка, 19 квітня, за парти повертаються учні 1-4 класів. З 19 квітня Непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу за окремим протоколом. Також починають роботу літні майданчики і тераси закладів громадського харчування", – перерахував послаблення глава міста.

При цьому він уточнив, що міські лікарні Львова на даний момент завантажені на 63%.

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