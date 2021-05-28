Лукашенко домовився з Путіним про вакцинацію українців у Білорусі Спутником V

Українців кличуть вакцинуватися до Білорусі / pixabay

Олександр Лукашенко заявив про те, що громадяни України можуть вакцинуватися в Білорусі російським щепленням від коронавірусу.

За його словами, досягнута домовленість з президентом РФ Володимиром Путіним про "допомогу громадянам країн Заходу і України", повідомляє Белта.

Лукашенко не виключив, що Білорусь відкриє кілька переходів на кордоні, і облаштує там відповідні намети для вакцинації.

"У нас вистачає на кордоні цих пунктів, щоб прийняти бажаючих людей з території Польщі, Литви та інших держав. І особливо України. Там же наші люди живуть, однією мовою розмовляємо. І надати їм допомогу у вакцинуванні. Ми зараз опрацьовуємо це питання, враховуючи, що у нас немає "сказу" щодо самої пандемії і вакцинації населення", - підкреслив він.

За словами Лукашенка, в даний час в Білорусі в плановому порядку проводиться вакцинація.

"Обов'язкової вакцинації немає і не буде. Але треба допомогти і сусідам, особливо українцям. Ви бачите, що там відбувається", - додав він.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні: