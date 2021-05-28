Лукашенко домовився з Путіним про вакцинацію українців у Білорусі Спутником V

У Білорусі можуть відкрити кілька переходів на кордоні і облаштувати там намети для вакцинації.
Олександр Лукашенко заявив про те, що громадяни України можуть вакцинуватися в Білорусі російським щепленням від коронавірусу.
За його словами, досягнута домовленість з президентом РФ Володимиром Путіним про "допомогу громадянам країн Заходу і України", повідомляє Белта.
Лукашенко не виключив, що Білорусь відкриє кілька переходів на кордоні, і облаштує там відповідні намети для вакцинації.
"У нас вистачає на кордоні цих пунктів, щоб прийняти бажаючих людей з території Польщі, Литви та інших держав. І особливо України. Там же наші люди живуть, однією мовою розмовляємо. І надати їм допомогу у вакцинуванні. Ми зараз опрацьовуємо це питання, враховуючи, що у нас немає "сказу" щодо самої пандемії і вакцинації населення", - підкреслив він.
За словами Лукашенка, в даний час в Білорусі в плановому порядку проводиться вакцинація.
"Обов'язкової вакцинації немає і не буде. Але треба допомогти і сусідам, особливо українцям. Ви бачите, що там відбувається", - додав він.
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Вакцинація від коронавірусу в Україні:
- В Україні першу дозу вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали понад 999 тис. осіб, дві дози-майже 117 тис.
- За минулу добу від COVID - 19 було щеплено 16 тис.293 людини, з яких одну дозу отримали 6 тис. 883 людини, повністю імунізовані-9 тис. 410 осіб.
- З початку прищепної кампанії першу дозу вакцини отримали 999 тис. 072 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози-116 тис.934 людини (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 млн 116 тис. 006 щеплень.
- Станом на 28 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 595 тис.