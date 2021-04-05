Львів готується до повного локдауну: Садовий назвав нові заборони

Садовий розповів, що Львів на порозі повного локдауну / УНІАН

У Львові через ситуацію з коронавірусом можуть запровадити повний локдаун, заявив мер міста Андрій Садовий. За його словами, у місті 1112 осіб госпіталізовано до міських медичних закладів. Водночас щодня число госпіталізацій зростає.

"Попри збільшення ліжок у лікарнях, люди продовжують надходити щодня. За вчора надійшло 46 нових тяжкохворих пацієнтів", - сказав Садовий, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Він також підкреслив, що авіа та залізничне сполучення зі Львовом можуть зупинити.

"Що стосується карантину, то поки все без змін, але якщо піде погіршення, то можуть закрити все: і авіа, і залізничне сполучення зі Львовом", - сказав мер Львова.

Відзначимо, у місті продовжили локдаун щонайменше до 12 квітня, транспорт працює в режимі спецперевезень. Безплатний проїзд усіх пільгових категорій призупинено. Всі дитячі садки перейшли в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють.

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