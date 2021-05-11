Львівський лікар назвала новий симптом коронавірусу

Лікар назвала новий симптом коронавірусу / Фото Reuters

У Львівській області стало значно менше хворих на коронавірус, а в місцеві лікарні потрапляють люди в середньому і важкому стані, повідомила лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної лікарні Людмила Гринів, передає ТСН.

На сьогодні в регіоні зафіксували новий симптом коронавірусу - порушення в роботі кишково-шлункового тракту.

"Перебування у стаціонарі триває до двох тижнів, клініка захворювання є незмінною, але у частини пацієнтів спостерігаємо додаткові симптоми – порушення в роботі кишково-шлункового тракту", - розповіла лікар.

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За її словами, у Львівській обласній інфекційній лікарні станом на сьогодні перебуває 121 пацієнт із коронавірусом.

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