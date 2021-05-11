Львівський лікар назвала новий симптом коронавірусу

Львівський інфекціоніст Людмила Гринів назвала симптом коронавірусу, який все частіше став з'являтися у жителів міста.
У Львівській області стало значно менше хворих на коронавірус, а в місцеві лікарні потрапляють люди в середньому і важкому стані, повідомила лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної лікарні Людмила Гринів, передає ТСН.
На сьогодні в регіоні зафіксували новий симптом коронавірусу - порушення в роботі кишково-шлункового тракту.
"Перебування у стаціонарі триває до двох тижнів, клініка захворювання є незмінною, але у частини пацієнтів спостерігаємо додаткові симптоми – порушення в роботі кишково-шлункового тракту", - розповіла лікар.
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За її словами, у Львівській обласній інфекційній лікарні станом на сьогодні перебуває 121 пацієнт із коронавірусом.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Станом на ранок вівторка, 11 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 208 жителів країни. Всього з початку епідемії захворіли 2 124 535 осіб.
- 865 590 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу-865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 695 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Зараз він введений до 30 Червня, але його будуть продовжувати до серпня.
- Ситуація з коронавірусом в Україні покращилася - станом на 8 травня в жодному регіоні не діяли обмеження червоної зони карантину.
- Україну чекає ще не одна хвиля COVID-19. Як вважає президент Українського медичного клубу Іван Сорока, небезпечна хвиля коронавірусу виникне через низький рівень вакцинації громадян.
Автор: Катерина Трохимчук