Ляшко анонсував інноваційні ліки від COVID-19 для українців

Віктор Ляшко розповів про препарати від коронавірусу / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні найближчим часом оголосять про створення нових інноваційних препаратів від коронавірусної інфекції COVID-19, які тільки з'являються у світі.

"З'явилися деякі інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна по інноваційних препаратах, що мають пряму дію на вірус", - стверджує міністр, передає Сьогодні.

За його словами, до цього таких препаратів в Україні ще не було, а в світі вони тільки з'являються.

Про те, які це будуть препарати і в якому вигляді – таблетки, краплі або суспензія – міністр не уточнив.

"Подивитися. Через два тижні точно вийдемо з певними заявами", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

Він підкреслив, що одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.