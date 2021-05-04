Ще чотири області на порозі виходу з червоної зони карантину - Ляшко

Ляшко анонсував вихід чотирьох областей з червоної зони карантину / УНІАН

У чотирьох областях України, які знаходяться в червоній зоні карантину, спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом. Найближчими днями вони зможуть послабити обмеження і вийти з цієї зони, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Варто зазначити, що поліпшення епідситуації спостерігається у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях. За умови збереження позитивної динаміки, ці регіони можуть вийти з "червоного" рівня епідемічної небезпеки вже протягом найближчих днів", - заявив Ляшко за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, 4 травня під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення, що Житомирська область з 5 травня виходить з червоної зони карантину - там ситуація з коронавірусом стала кращою.

Червоними нині залишаються 6 областей - Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

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