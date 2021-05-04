Ще чотири області на порозі виходу з червоної зони карантину - Ляшко

Поліпшення епідситуації спостерігається у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
У чотирьох областях України, які знаходяться в червоній зоні карантину, спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом. Найближчими днями вони зможуть послабити обмеження і вийти з цієї зони, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Варто зазначити, що поліпшення епідситуації спостерігається у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях. За умови збереження позитивної динаміки, ці регіони можуть вийти з "червоного" рівня епідемічної небезпеки вже протягом найближчих днів", - заявив Ляшко за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє РБК-Україна.
Зазначимо, 4 травня під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення, що Житомирська область з 5 травня виходить з червоної зони карантину - там ситуація з коронавірусом стала кращою.
Червоними нині залишаються 6 областей - Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Коронавірус в Україні за добу 3 травня виявили у 2472 жителів країни. За минулі 24 години госпіталізовано 1325 осіб; летальних випадків - 166, одужало 7815 осіб.
- В Києві послабили жорсткі карантинні обмеження 1 травня. Громадський транспорт у місті працює без спецперепусток. Також у столиці дозволили роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.
- Восени на Україну чекає новий штам коронавірусу - COVID-21. Колективний імунітет, який сформується у суспільстві до COVID-19, не діятиме проти нього, заявила заслужена лікарка України Ольга Богомолець.