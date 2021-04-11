Ляшко назвав кількість українців, які відмовилися від COVID-щеплень

В Україні до кінця 2021 року зроблять 47 млн COVID-уколів / УНІАН

В Україні вакцинацію від коронавірусу планується закінчити в березні 2022 року, заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як підкреслив він в інтерв'ю на 5 каналі, планується охопити COVID-щепленнями 50% дорослого населення.

"Тому за опитуваннями саме 50% дорослого населення хоче щепитися. Тобто, ми так розрахували нашу дорожню карту. При цьому, ми говорили, якщо буде зростати попит, держава знайде можливість забезпечити всіх вакцинацією", - уточнив головний санітарний лікар.

За його словами. протягом 2021 року в Україні потрібно організувати близько 47 млн уколів вакцини від коронавірусної хвороби людям старше 18 років.

"Мені, як санітарному лікарю, потрібно організувати близько 47 млн уколів протягом 2021 року людям старше 18 років. Це можливо організувати тільки тоді, коли ми відкриємо масове щеплення", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що на початку квітня, згідно з рішенням РНБО, було поставлено завдання провакцинувати більшість, тобто майже 70% дорослого населення України.

Вакцинація від коронавірусу: