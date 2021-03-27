Ляшко назвав число українців, які лежать у лікарнях з COVID-19 / УНІАН

Коронавірус в Україні останнім часом не зменшує обертів. Щодня в країні госпіталізують до лікарень понад 4 тисячі осіб з COVID-19. Як розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, на сьогодні в українських лікарнях проходять лікування від коронавірусу 43 585 осіб.

"Епідемічна ситуація по COVID-19 не дозволяє втрачати жодного дня. Зараз в Україні, для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу розгорнуто 74 927 ліжок, з яких 64 143 забезпечено можливістю надання кисневої терапії. На цей час в лікарнях знаходиться 43 585 пацієнтів з COVID-19", - заявив Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Ляшко уточнив, що для порівняння, у Польщі, де останні два дні кількість виявлених випадків знаходиться на рівні 35 тисяч, для госпіталізації виділено 35 444 ліжок, з яких 26 511 зайняті.

Також головний санітарний лікар підкреслив, що динаміка випадків коронавірусної хвороби у світі знову показує тенденції до зростання.

Зазначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 17 424 осіб, у тому числі захворіло 752 дитини і 420 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 4747 осіб.

Станом на ранок суботи, 27 березня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 1 632 131.

Жертв коронавірусу з початку епідемії - 31 751. За добу померло ще 290 осіб.

Одужало за добу 7124 людини, усього - 1 297 282.

Карантин в Україні - про що йшлося раніше: