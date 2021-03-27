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Ляшко назвав число українців, які лежать у лікарнях з COVID-19

27 березня 2021, 14:01

Зараз в Україні, для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу розгорнуто 74 927 ліжок, уточнив головний санітарний лікар.

Ляшко
Ляшко назвав число українців, які лежать у лікарнях з COVID-19 / УНІАН

Коронавірус в Україні останнім часом не зменшує обертів. Щодня в країні госпіталізують до лікарень понад 4 тисячі осіб з COVID-19. Як розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, на сьогодні в українських лікарнях проходять лікування від коронавірусу 43 585 осіб.

"Епідемічна ситуація по COVID-19 не дозволяє втрачати жодного дня. Зараз в Україні, для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу розгорнуто 74 927 ліжок, з яких 64 143 забезпечено можливістю надання кисневої терапії. На цей час в лікарнях знаходиться 43 585 пацієнтів з COVID-19", - заявив Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Ляшко уточнив, що для порівняння, у Польщі, де останні два дні кількість виявлених випадків знаходиться на рівні 35 тисяч, для госпіталізації виділено 35 444 ліжок, з яких 26 511 зайняті.

Також головний санітарний лікар підкреслив, що динаміка випадків коронавірусної хвороби у світі знову показує тенденції до зростання.

Зазначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 17 424 осіб, у тому числі захворіло 752 дитини і 420 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 4747 осіб.

Станом на ранок суботи, 27 березня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 1 632 131.

Жертв коронавірусу з початку епідемії - 31 751. За добу померло ще 290 осіб.

Одужало за добу 7124 людини, усього - 1 297 282.

Карантин в Україні - про що йшлося раніше:

  • 15 березня глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, за якої по всій країні може бути запроваджено жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.
  • 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження діють і в роботі громадського транспорту.

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