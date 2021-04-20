Ляшко назвав дату постачання до України вакцини AstraZeneca

Ляшко назвав дату постачання до України партії вакцин AstraZeneca / Reuters

Міністерство охорони здоров'я України очікує на нове постачання вакцини від коронавірусу в межах глобального механізму COVAX, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він уточнив, що партію вакцини AstraZeneca можуть доставити до України вже у четвер, 22 квітня.

"У нас найближчими днями, ось вже на 22 квітня, був запланований черговий рейс і постачання вакцини AstraZeneca у межах глобальної ініціативи (COVAX - ред.). Це 367 тисяч доз", - повідомив Ляшко в ефірі телеканалу "1+1".

За словами Ляшка, МОЗ має намір використовувати всі отримані в межах COVAX вакцини за 2-3 дні.

"Ми хочемо її використовувати буквально за 2-3 дні, щоб показати здібності системи охорони здоров'я. Коли я кажу, що ми готові та можемо робити щонайменше 90-100 тисяч в день, в це не вірять, але я думаю, що найближчим часом ми це покажемо", - підкреслив головний санлікар.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

12 144 особи щеплено проти COVID-19 за добу 19 квітня 2021 року в Україні.

462 791 особа щеплена з початку прищеплювальної кампанії.

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