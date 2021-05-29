Ляшко назвав головну умову відкриття центрів вакцинації від COVID-19 по всій Україні

Віктор Ляшко / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував відкриття в Україні центрів вакцинації від коронавірусу.

В Україні центри вакцинації можуть відкрити в будь-якому місті, а рішення з цього приводу приймає міський голова, підкреслив він у коментарі на каналі ICTV.

Глава МОЗ уточнив, що протягом 29-30 травня людей, які записалися на вакцинацію через додаток або ж через контакт-центр, запрошували отримати щеплення по телефону.

Ляшко додав, цей алгоритм може змінитися вже в наступні вихідні.

Відзначимо, що на даний момент на вакцинацію запрошують за пріоритетністю, тобто людей, що знаходяться в групі ризику.

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Центр вакцинації від коронавірусу: