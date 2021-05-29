Ляшко назвав головну умову відкриття центрів вакцинації від COVID-19 по всій Україні

На вакцинацію запрошують за пріоритетністю - тобто людей, що знаходяться в групі ризику.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував відкриття в Україні центрів вакцинації від коронавірусу.
В Україні центри вакцинації можуть відкрити в будь-якому місті, а рішення з цього приводу приймає міський голова, підкреслив він у коментарі на каналі ICTV.
Глава МОЗ уточнив, що протягом 29-30 травня людей, які записалися на вакцинацію через додаток або ж через контакт-центр, запрошували отримати щеплення по телефону.
Ляшко додав, цей алгоритм може змінитися вже в наступні вихідні.
Відзначимо, що на даний момент на вакцинацію запрошують за пріоритетністю, тобто людей, що знаходяться в групі ризику.
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Центр вакцинації від коронавірусу:
- Нагадаємо, в Києві, в Міжнародному виставковому центрі відкрився великий центр вакцинації проти COVID-19.
- Центр розрахований на розміщення 20 бригад медиків, які можуть прищеплювати від 2 до 3 тисяч осіб на добу. Також, у разі необхідності, можна додатково залучати медиків, щоб робити від 6 до 8 тисяч щеплень.
- Центр відкритий, перш за все, для вакцинації киян, які записалися через додаток "Дія".
- На сьогоднішній день в центрі працюють тільки 16 бригад медиків, оскільки на вакцинацію записалося небагато бажаючих.
- Територія облаштована місцями, де можна вимити руки, є питна вода, організовано чергування бригади екстреної медичної допомоги, є зал очікування.
- Для запобігання утворенню черг щеплення роблять за попереднім записом, проте люди, які записані на 11:00 або на 12: 00, прийшли із запізненням, і стоять у черзі.
- Поки центр працюватиме тільки у вихідні з 10.00 до 18.00.
Автор: Олексій Тичина