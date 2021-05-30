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Ляшко назвав головні провали COVID-вакцинації в Україні

30 травня 2021, 18:45
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Медпрацівники, які проводять вакцинацію, виснажені і перевантажені, говорить глава МОЗ.

Ляшко оцінив процес вакцинації
Віктор Ляшко / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував процес вакцинації від коронавірусу в Україні.

В ефірі каналу Україна 24 він повідомив, що незважаючи на те, що в пілотних центрах вакцинації процес налагоджений, є певні недоліки.

Глава МОЗ пояснив, що проблеми виникають через те, що на вакцинацію часто приходять люди без попереднього запису.

"Приходять люди в чергу не ті, хто по дзвінку з програми Дія, і це створює велику чергу, люди можуть стояти по 2 години. Думаю, ми цей організаційний момент до наступного тижня вирішимо, і буде все працювати не тільки в Києві, але і в багатьох обласних центрах, можливо і не тільки в обласних центрах будуть такі прищепні центри", - підкреслив він.

Міністр охорони здоров'я також звернув увагу на те, що медичні працівники, які проводять вакцинацію, виснажені і перевантажені.

Він також пояснив, чому в Києві є ажіотаж щодо вакцинації, а в Одесі такого не спостерігається.

"Тому що в Одесі люди, які зареєструвалися в додатку Дія, приходять по дзвінку. У Києві ж прийшли і ті, хто зареєстрований в додатку Дія, але не отримали дзвінка. І це призвело до черг. Тому у нас прохання: уважно стежити за анонсами і приходити на той час, коли запрошують людей", — додав Ляшко.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні:

  • Кампанія з вакцинації розпочалася в Україні 24 лютого.
  • В даний час щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і вакциною AstraZeneca-SKBio, виробленої в Південній Кореї.

Щеплення від COVID-19 в Україні:

  • В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали 8 592 людини.
  • З них одну дозу отримали 7 119 осіб. повністю імунізовані-1 473.
  • З початку прищеплювальної кампанії вже щеплено 1 015 978 осіб, з них отримали одну дозу – 1 015 976 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 125 437 осіб.
  • Всього проведено 1 141 413 щеплень.
  • Станом на 30 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 604 651 чоловік.

Індійська вакцина CoviShield

Наприкінці лютого стало відомо, що замість раніше обіцяних МОЗ вакцин Pfizer і Moderna, а пізніше китайської Sinovac, Україна закупить індійський препарат під назвою CoviShield. Для укладення контракту глава МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії.

Вакіна CoviShield - що це

CoviShield - це вакцина від коронавірусу, що виготовляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZenecа, виробляється на потужностях Serum Institute of India - найбільшому виробництві вакцин у світі.

Препарат виготовляють з ослабленої версії аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе, який модифікували під коронавірус. За допомогою вакцини імунна система виробляє антитіла і готує їх для атаки справжнього коронавірусу, коли той потрапить в організм.

CoviShield рекомендована ВООЗ до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом'язово (дві дози з інтервалом в 28 днів).

Фактично британську вакцину AstraZenecа і її індійського "брата" об'єднує тільки технологія і загальний принцип дії. Іншими словами, ця вакцина не ідентична шведсько-британської.

Вакцинація в Україні

23 лютого препарат був зареєстрований в Україні, того ж дня в країну прибула і перша партія.

Майже відразу в Україні вона отримала прізвисько "вакцина для бідних" - Україна стала одним з перших покупців препарату, який до того Індія безкоштовно, в рамках гуманітарної допомоги відправляла в Бутан, Бангладеш, Афганістан, М'янму, Непал та інші країни, які не могли дозволити собі закупівлю.

Щоб підстьобнути старт вакцинації, міністр Степанов першим з публічних осіб прищепився на камери, а слідом отримав свою дозу і президент Володимир Зеленський, пояснивши, що таким чином хотів подати особистий приклад українцям. Тим не менш, 9 березня глава українського МОЗ був змушений визнати, що вакцинація від COVID-19 йде не за планом: виявилося, що з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні прищепили всього 19 тисяч осіб.

Побічні ефекти CoviShield

Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca (а, отже, і CoviShield) вважаються:

  • біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,
  • утома,
  • озноб або лихоманка,
  • головний біль,
  • нудота,
  • біль у суглобах або м'язах,
  • утруднення дихання.

До "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип.

Крім того, до ефективності вакцини виникли питання. Зокрема, в момент надходження в Україну, вона не мала завершеної третьої фази клінічних випробувань, а її реєстрація в самій Індії пройшла за процедурою "Emergency Use" (екстреної реєстрації). Це дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину. У заяві групи з захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.

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