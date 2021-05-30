Ляшко назвав головні провали COVID-вакцинації в Україні

Віктор Ляшко / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував процес вакцинації від коронавірусу в Україні.

В ефірі каналу Україна 24 він повідомив, що незважаючи на те, що в пілотних центрах вакцинації процес налагоджений, є певні недоліки.

Глава МОЗ пояснив, що проблеми виникають через те, що на вакцинацію часто приходять люди без попереднього запису.

"Приходять люди в чергу не ті, хто по дзвінку з програми Дія, і це створює велику чергу, люди можуть стояти по 2 години. Думаю, ми цей організаційний момент до наступного тижня вирішимо, і буде все працювати не тільки в Києві, але і в багатьох обласних центрах, можливо і не тільки в обласних центрах будуть такі прищепні центри", - підкреслив він.

Міністр охорони здоров'я також звернув увагу на те, що медичні працівники, які проводять вакцинацію, виснажені і перевантажені.

Він також пояснив, чому в Києві є ажіотаж щодо вакцинації, а в Одесі такого не спостерігається.

"Тому що в Одесі люди, які зареєструвалися в додатку Дія, приходять по дзвінку. У Києві ж прийшли і ті, хто зареєстрований в додатку Дія, але не отримали дзвінка. І це призвело до черг. Тому у нас прохання: уважно стежити за анонсами і приходити на той час, коли запрошують людей", — додав Ляшко.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні:

Кампанія з вакцинації розпочалася в Україні 24 лютого.

В даний час щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і вакциною AstraZeneca-SKBio, виробленої в Південній Кореї.

Щеплення від COVID-19 в Україні:

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали 8 592 людини.

З них одну дозу отримали 7 119 осіб. повністю імунізовані-1 473.

З початку прищеплювальної кампанії вже щеплено 1 015 978 осіб, з них отримали одну дозу – 1 015 976 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 125 437 осіб.

Всього проведено 1 141 413 щеплень.

Станом на 30 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 604 651 чоловік.