Ляшко назвав найкращу вакцину від коронавірусу в Україні

Сам глава МОЗ Віктор Ляшко зробив перший укол препаратом AstraZeneca. Через три місяці він отримав другу дозу препарату.
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, який раніше анонсував інноваційні ліки від COVID-19 для українців, заявив, що громадянам країни не варто чекати на "найкращу" вакцину від коронавірусу.
За його словами, найкращий препарат - це той, що введений в організм і вже почав працювати. Глава МОЗ додав, що пошук кращої вакцини – це маркетингова пастка, передає видання Сегодня.
Міністр порадив скоріше звернутися до свого сімейного лікаря, щоби записатися на щеплення і вакцинуватися від коронавірусу.
"І, повірте, це буде вам захист. Навіть не питайте чим", - підкреслив він.
Як відомо, сам Віктор Ляшко зробив перший укол препаратом AstraZeneca в Кагарлицькій лікарні, коли вакцинували медиків. Через три місяці він отримав другу дозу препарату.
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Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред:
- Дитячий фонд ООН доставив в Україну понад 2 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna. Партія в розмірі 2 000 040 доз була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX.
- Глава МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що подвійне щеплення американською вакциною Moderna дозволить українцям отримати визнаний на міжнародному рівні сертифікат вакцинації від COVID - 19 і відкриє кордони для туристичних поїздок до Євросоюзу. Препарат планують доставити в усі регіони України до 21 липня.
- Під час прийдешньої, вже п'ятої за рахунком, хвилі вакцинації в Україні щеплюватимуть і дітей. Про це повідомив керівник Національної програми імунізації Центру громадського здоров'я (ЦОЗ) МОЗ Олександр Заїка.
- В Україні з'явився новий нелегальний бізнес - підробка паспортів вакцинації для виїзду в Євросоюз, заявив колишній міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.