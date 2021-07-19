Ляшко назвав найкращу вакцину від коронавірусу в Україні

Віктор Ляшко / УНІАН

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, який раніше анонсував інноваційні ліки від COVID-19 для українців, заявив, що громадянам країни не варто чекати на "найкращу" вакцину від коронавірусу.

За його словами, найкращий препарат - це той, що введений в організм і вже почав працювати. Глава МОЗ додав, що пошук кращої вакцини – це маркетингова пастка, передає видання Сегодня.

Міністр порадив скоріше звернутися до свого сімейного лікаря, щоби записатися на щеплення і вакцинуватися від коронавірусу.

"І, повірте, це буде вам захист. Навіть не питайте чим", - підкреслив він.

Як відомо, сам Віктор Ляшко зробив перший укол препаратом AstraZeneca в Кагарлицькій лікарні, коли вакцинували медиків. Через три місяці він отримав другу дозу препарату.

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