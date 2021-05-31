Ляшко назвав терміни та умови ослаблення карантину в Україні

Глава МОЗ анонсував "карантинні послаблення" в Україні.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував послаблення в Україні карантинних обмежень, викликаних епідемією коронавірусу.
Як підкреслив він в інтерв'ю ТСН, на літній період карантинні обмеження в Україні можуть послабити.
Глава МОЗ звернув увагу на те, що в Україні спостерігається певна "карантинна втома".
Він упевнений в тому, що необхідно знайти "золоту середину" між здатністю медичної системи лікувати хворих і економічними інтересами.
"Вже є карантинна втома, Пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи відкрити, зробити певні послаблення", - додав Ляшко.
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Карантин в Україні:
- Раніше міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов заявив про те, що карантин в Україні, введений через епідемію коронавірусу, можуть продовжити і після 30 Червня. За його словами, все залежить від самих українців. Немчинов закликав громадян дотримуватися карантинних норм.
- Карантин в Україні, введений через пандемію коронавірусу, швидше за все будуть продовжувати, заявив глава Кабміну Денис Шмигаль. Він підтвердив свій попередній прогноз про те, що карантинні обмеження зберігатимуться протягом двох років.
- Додамо, що в Україні вже спалахували протести з вимогою послабити карантин. Мітингувальники перекривали траси і вимагали дозволити їм працювати.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.
Автор: Олексій Тичина