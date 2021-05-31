Ляшко назвав терміни та умови ослаблення карантину в Україні

У МОЗ заговорили про ослаблення карантину / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував послаблення в Україні карантинних обмежень, викликаних епідемією коронавірусу.

Як підкреслив він в інтерв'ю ТСН, на літній період карантинні обмеження в Україні можуть послабити.

Глава МОЗ звернув увагу на те, що в Україні спостерігається певна "карантинна втома".

Він упевнений в тому, що необхідно знайти "золоту середину" між здатністю медичної системи лікувати хворих і економічними інтересами.

"Вже є карантинна втома, Пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи відкрити, зробити певні послаблення", - додав Ляшко.

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Карантин в Україні:

Раніше міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов заявив про те, що карантин в Україні, введений через епідемію коронавірусу, можуть продовжити і після 30 Червня. За його словами, все залежить від самих українців. Немчинов закликав громадян дотримуватися карантинних норм.

Карантин в Україні, введений через пандемію коронавірусу, швидше за все будуть продовжувати, заявив глава Кабміну Денис Шмигаль. Він підтвердив свій попередній прогноз про те, що карантинні обмеження зберігатимуться протягом двох років.

Додамо, що в Україні вже спалахували протести з вимогою послабити карантин. Мітингувальники перекривали траси і вимагали дозволити їм працювати.