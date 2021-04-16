Ляшко назвав три міста з критичною ситуацією з COVID-19

Для міст-мільйонників характерне широке поширення коронавірусу та швидке заповнення медичної системи хворими.
Ситуація з коронавірусом в Україні почала стабілізуватися. Однак у Києві, Харкові та Дніпрі все ще зберігається критична ситуація, повідомив головний санлікар Віктор Ляшко в ефірі Радіо НВ.
"Якщо брати певні області, міста, територіальні громади, то не скрізь ситуація стабілізується. Сьогодні критичні ситуації в Києві: бачимо стабілізацію, але на досить високих рівнях. Бачимо, що зростає значно Харків. Бачимо, що підключився до епідпроцесу Дніпро", - заявив він.
Ляшко також зазначив, що для міст-мільйонників характерне широке поширення коронавірусу і швидке заповнення медичної системи хворими.
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Головний санлікар пов'язує таку закономірність з великими скупченнями людей у торгових центрах та в транспорті.
Вакцина Pfizer-про що раніше писав Главред:
- Вакцина від Pfizer / BioNTech-це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусом.
- 30 січня головний санітарний лікар заявив, що Україна отримає вакцину Pfizer / BioNTech в рамках глобального механізму COVAX в лютому. Йшлося про 117 тисяч доз.
- 21 лютого стало відомо, що вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американською фірмою Pfizer, запобігає передачі коронавірусу на 95,8% після двох доз.
- 6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, заявив президент України Володимир Зеленський.
- Як заявляв глава МОЗ Максим Степанов, вакцини Pfizer американо-німецького виробництва прибудуть в Україну 16 квітня.