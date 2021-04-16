Ляшко назвав три міста з критичною ситуацією з COVID-19

Ляшко розповів про статистику з коронавірусом / УНІАН

Ситуація з коронавірусом в Україні почала стабілізуватися. Однак у Києві, Харкові та Дніпрі все ще зберігається критична ситуація, повідомив головний санлікар Віктор Ляшко в ефірі Радіо НВ.

"Якщо брати певні області, міста, територіальні громади, то не скрізь ситуація стабілізується. Сьогодні критичні ситуації в Києві: бачимо стабілізацію, але на досить високих рівнях. Бачимо, що зростає значно Харків. Бачимо, що підключився до епідпроцесу Дніпро", - заявив він.

Ляшко також зазначив, що для міст-мільйонників характерне широке поширення коронавірусу і швидке заповнення медичної системи хворими.

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Головний санлікар пов'язує таку закономірність з великими скупченнями людей у торгових центрах та в транспорті.

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