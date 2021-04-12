Ляшко назвав три області-претендента на перехід у жовту зону

Карантин в Україні: Жовта зона побільшає / УНИАН

Червона зона карантину в Україні скоро стане менше: звідти мають намір прибрати відразу три області.

Ослаблення карантинних обмежень очікує на Чернігівську, Закарпатську та Чернівецьку області, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на 5 каналі.

За його словами, перехід з червоної зони в жовту відбудеться "найближчими днями - три-чотири-п'ять днів".

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