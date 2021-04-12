Ляшко назвав три області-претендента на перехід у жовту зону

За його словами, перехід із червоної зони в жовту відбудеться найближчими днями.
Червона зона карантину в Україні скоро стане менше: звідти мають намір прибрати відразу три області.
Ослаблення карантинних обмежень очікує на Чернігівську, Закарпатську та Чернівецьку області, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на 5 каналі.
За його словами, перехід з червоної зони в жовту відбудеться "найближчими днями - три-чотири-п'ять днів".
Коронавірус в Україні: новини
- Станом на 12 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 7856 жителів країни. За минулу добу госпіталізовано 2 770 осіб; летальних випадків – 287; одужали – 5 355 осіб.
- Раніше лікар назвала умову для запровадження тотального локдауну в Україні. У деяких регіонах ситуація із захворюваністю коронавірусом почала стабілізуватися. Це говорить про те, що адаптивний карантин більш-менш ефективний.
- У МОЗ назвали умову завершення пандемії COVID-19 за три тижні. Віктор Ляшко розповів про необхідність масочного режиму та назвав умову завершення пандемії.
Автор: Діана Бєловодська