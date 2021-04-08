Ляшко озвучив дві головні умови для виконання плану вакцинації

Станом на 8 квітня першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 334 576 українців. Обидві дози вакцини отримали лише 2 особи.
У МОЗ озвучили дві головні умови для виконання плану вакцинації українського населення від коронавірусу. Так, МОЗ хоче до кінця 2021 року вакцинувати 70% дорослого населення, повідомляє Україна 24.
За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, для виконання цього плану потрібно вакцинувати 6 млн осіб щомісяця і по 220 тисяч щодоби.
"Є кілька змінних, які впливатимуть на виконання цього плану. Перша - це наявність вакцин, маєбути принаймні 1 мільйон доз, щоб ми могли залучити всі ресурси нашої медичної системи. Друга - люди повинні прийти вакцинуватися, ми активно повинні їх переконати", - пояснив він.
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Станом на 8 квітня першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 334 576 українців. Обидві дози вакцини отримали лише 2 людини. Вакцинація проводиться тільки препаратом Covishield.
Вакцинація від коронавірусу:
- Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня у Сєвєродонецьку Луганської області разом з військовими в якості Головнокомандувача ЗСУ. Йому вкололи індійську вакцину CoviShield.
- У понеділок, 1 березня, голова МОЗ України Максим Степанов прищепився від коронавірусу.
- До того головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що зростання кількості нових інфікованих коронавірусом на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині пов'язане з напливом туристів.