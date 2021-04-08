Ляшко озвучив дві головні умови для виконання плану вакцинації

Ляшко назвав умову виконання плану вакцинації / УНІАН

У МОЗ озвучили дві головні умови для виконання плану вакцинації українського населення від коронавірусу. Так, МОЗ хоче до кінця 2021 року вакцинувати 70% дорослого населення, повідомляє Україна 24.

За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, для виконання цього плану потрібно вакцинувати 6 млн осіб щомісяця і по 220 тисяч щодоби.

"Є кілька змінних, які впливатимуть на виконання цього плану. Перша - це наявність вакцин, маєбути принаймні 1 мільйон доз, щоб ми могли залучити всі ресурси нашої медичної системи. Друга - люди повинні прийти вакцинуватися, ми активно повинні їх переконати", - пояснив він.

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Станом на 8 квітня першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 334 576 українців. Обидві дози вакцини отримали лише 2 людини. Вакцинація проводиться тільки препаратом Covishield.

Вакцинація від коронавірусу: