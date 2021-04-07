Ляшко пояснив, чому дві області не потрапили до "червоної зони"

За даними МОЗ, вчора, 6 квітня, в Черкаській області зафіксували 745 нових хворих на коронавірус.
У МОЗ пояснили, чому Черкаська та Рівненська області не потрапили до "червоної зони" карантину за результатами Держкомісії з ТЕБ та НС.
В областях немає ризику ризику колапсу локальної медичної системи, незважаючи на значну кількість хворих на коронавірус, написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко в Facebook.
Він зазначив, що зайнятість всіх "ковідних" ліжок у Черкаській області зараз становить - 49%, у Рівненській – 60%, ліжок із киснем у Черкаській - 46%, що менше встановленого показника в 65%.
"Це свідчить про поточну відсутність ризику колапсу локальної медичної системи в зазначених регіонах, тому було схвалено рішення про продовження посиленого моніторингу і не встановлювати в цих областях "червоний" рівень епідемічних обмежень", - сказав Ляшко.
Зазначимо, що за даними МОЗ, вчора, 6 квітня, в Черкаській області зафіксували 745 нових хворих коронавірусом, а в Рівненській - 666 випадків. Цей показник значно більший, ніж в інших областях "помаранчевої зони".
Карантин в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, через яку по всій країні може бути введений жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження діють і в роботі громадського транспорту.
- Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла в третю хвилю пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.