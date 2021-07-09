Ляшко розповів, яка вакцина від коронавірусу найкраща

Також міністр охорони здоров'я закликав українців йти до пунктів вакцинації та щепитися.
Будь-яка вакцина, яка сьогодні використовується в Україні та визнана ВООЗ, захищає від важкого і середнього перебігу коронавірусу, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, всі вакцини, якими прищеплюють від коронавірусу в Україні, є ефективними.
"Повірте мені - найкраща вакцина та, яка є у вашого сімейного лікаря. Не піддавайтеся на маркетингові пастки, які говорять, що якась вакцина краще працює. Будь-яка вакцина, яка сьогодні використовується в Україні і визнана ВООЗ, захищає від важкого і середнього перебігу коронавірусу. Це ми бачимо на прикладі тих країн, де сьогодні розгулявся штам "Дельта", а це — Великобританія та Іспанія", — зазначив Ляшко, повідомляє ТСН.
Також міністр охорони здоров'я закликав українців йти до пунктів вакцинації і щепитися.
"Зараз ми маємо понад три мільйони вакцинованих хоча б один раз і мільйон українців, які отримали вже дві дози. Я роблю все можливе, щоб було виконано обіцянку про вакцинованих десять мільйонів за сто днів. Я звертаюся до всіх - йдіть до пунктів, записуйтеся і вакцинуйтеся. Вакцина є", - сказав Ляшко.
Вакцинація від коронавірусу в Україні – про що йшлося раніше:
- 23 лютого до України прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат вироблено в Індії за ліцензією AstraZeneca. Наступного дня почалася вакцинація населення.
- 29 травня в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. Пункт почав працювати в Києві на базі Міжнародного виставкового центру.
- 9 липня в МОЗ заявили про новий рекорд числа зроблених щеплень за добу. Повідомляється, що 109 160 осіб були вакциновані проти COVID-19 8 липня 2021 року. Одну дозу отримали 44 816 осіб, повністю імунізовані - 64 344 особи. З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 223 408 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 223 406 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 082 602 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 3 306 008 щеплень.