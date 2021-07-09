Ляшко розповів, яка вакцина від коронавірусу найкраща / УНІАН

Будь-яка вакцина, яка сьогодні використовується в Україні та визнана ВООЗ, захищає від важкого і середнього перебігу коронавірусу, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, всі вакцини, якими прищеплюють від коронавірусу в Україні, є ефективними.

"Повірте мені - найкраща вакцина та, яка є у вашого сімейного лікаря. Не піддавайтеся на маркетингові пастки, які говорять, що якась вакцина краще працює. Будь-яка вакцина, яка сьогодні використовується в Україні і визнана ВООЗ, захищає від важкого і середнього перебігу коронавірусу. Це ми бачимо на прикладі тих країн, де сьогодні розгулявся штам "Дельта", а це — Великобританія та Іспанія", — зазначив Ляшко, повідомляє ТСН.

Також міністр охорони здоров'я закликав українців йти до пунктів вакцинації і щепитися.

"Зараз ми маємо понад три мільйони вакцинованих хоча б один раз і мільйон українців, які отримали вже дві дози. Я роблю все можливе, щоб було виконано обіцянку про вакцинованих десять мільйонів за сто днів. Я звертаюся до всіх - йдіть до пунктів, записуйтеся і вакцинуйтеся. Вакцина є", - сказав Ляшко.

Реклама

Вакцинація від коронавірусу в Україні – про що йшлося раніше: