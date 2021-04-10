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Ляшко розповів, кому в Україні першим зроблять укол вакциною Pfizer

10 квітня 2021, 15:59
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Головний санітарний лікар розповів, що 117 тисяч доз вакцини Pfizer, яку Україна очікує днями, отримають певні категорії громадян.

Ляшко
Ляшко розповів, кому в Україні першим зроблять укол вакциною Pfizer / УНІАН

Україна очікує 14-15 квітня постачання вакцини від коронавірусу Pfizer, заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він уточнив, що до країни прибуде 117 тисяч доз препарату у межах програми COVAX.

Ляшко у коментарі журналістам розповів, що 117 тисяч доз вакцини Pfizer отримають тільки певні категорії громадян, пише УП. Зокрема, їх розподілять між:

  • громадянами в будинках для людей похилого віку (мова йде про жителів і працівників таких установ), які підпадають під перший етап вакцинації;
  • працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

Також головний санітарний лікар уточнив, що 215 тисяч доз вакцини Coronavac, яку вже привезли до України, розподілять між такими категоріями людей:

  • людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;
  • людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;
  • олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021;
  • поліцейськими.

Вакцина від коронавірусу Pfizer - про що йшлося раніше:

  • 30 січня головний санітарний лікар заявив, що Україна отримає вакцину Pfizer / BioNTech у межах глобального механізму COVAX в лютому. Йшлося про 117 тисяч доз.
  • 21 лютого стало відомо, що вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американською фірмою Pfizer, запобігає передачі коронавірусу на 95,8% після двох доз.
  • 6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, заявив президент України Володимир Зеленський.

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