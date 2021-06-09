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Ляшко розповів про продовження карантину в Україні

9 червня 2021, 14:04
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МОЗ хоче, щоб в Україні карантин діяв протягом усього літа.

Ляшко висловився про продовження карантину в Україні
Віктор Ляшко висловився про продовження карантину в Україні / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, МОЗ виступає за те, щоб карантин в Україні, запроваджений для боротьби з коронавірусом COVID-19, було продовжено на літо. За його словами, мають діяти головні протиепідемічні обмеження.

Відомство до 23 червня запропонує Кабміну продовжити карантин, розповів чиновник на засіданні уряду.

Ляшко підкреслив, що термін дії карантину потрібно продовжити, оскільки коронавірус ще не подоланий.

За його словами, в нашій країні мають працювати такі головні протиепідемічні обмеження:

  • Носіння масок у громадських будівлях та у транспорті;
  • Дотримання дистанції;
  • Гігієна рук.

"...Якщо ситуація буде погіршуватися, ми будемо оперативно реагувати та будемо змушені запровадити знову жовтий, помаранчевий чи червоний рівень епідеміологічної небезпеки", – підкреслив міністр.

читайте такожКоронавірус в Україні 9 червня: названо лідера серед регіонів за кількістю нових діагнозівНагадаємо, у березні 2020 року почалася пандемія COVID-19, у середині цього ж місяця в Україні було запроваджено карантин. Спочатку обмежувальні заходи були загальнонаціональними та дуже суворими. Пізніше карантин пом'якшили й зробили адаптивним.

Під час адаптивного карантину країна поділена на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони. У зеленій зоні найслабші обмежувальні заходи, а у червоній – найсуворіші.

Станом на 9 червня всі області України "позеленіли".

Карантин в Україні вже не раз продовжували, востаннє – до 30 червня.

Віктор Ляшко карантин в Україні
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