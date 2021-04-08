Ляшко відповів, чи буде тотальний локдаун на Великдень

Віктор Ляшко про ситуацію з коронавірусом в Україні / УНІАН

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується.

"В Україні дійсно стабілізувалася кількість нових випадків. Івано-Франківська область, швидше за все, завтра буде виведена з червоного рівня епідемічної небезпеки. Вони вже досягли показників, які дозволяють нам перевести її в жовтий рівень. Закарпатська область - день-два, і теж вийде з червоного рівня. Ми бачимо стабілізацію процесу на заході країни. Це свідчить про те, що в середньому зростання захворюваності і вихід на показники жовтого рівня займає 3-4 тижні", — говорить Ляшко.

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Ляшко запевнив, що тотальний локдаун в країні вводитися не буде.

"Україна 39-та за смертністю в Європі і 48-ма у світі. Ми не на перших місцях. Бувають дні, коли фіксується велика кількість випадків для нашої країни, в порівнянні з іншими. Складний період, який ми проходимо в адаптивному карантині. Тотального карантину не буде, адаптивний карантин можна використовувати без тотального локдауну. Головне - дотримуватися норм", - сказав Ляшко, передає Україна 24.

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