Ляшко повідомив, що Україна отримає мільйон доз вакцини Pfizer

Головний санітарний лікар також анонсував, що найближчими тижнями у межах COVAX до України привезуть 117 тисяч доз вакцини Pfizer.
Україна отримала підтвердження про постачання додаткового 1 млн доз вакцини від коронавірусу від Pfizer / BioNTech. Препарат привезуть в рамках програми COVAX, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня", - сказав Ляшко в ефірі програми Мокрик по живому на hromadske.
Також Ляшко анонсував, що найближчими тижнями в рамках COVAX до України привезуть 117 тисяч доз вакцини Pfizer.
Зазначимо, 30 січня головний санітарний лікар заявив, що Україна отримає вакцину Pfizer / BioNTech в рамках глобального механізму COVAX в лютому.
21 лютого стало відомо, що вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech й американською фірмою Pfizer, запобігає передачі коронавірусу на 95,8% після двох доз.
Вакцинація в Україні - про що йшлося раніше:
- 23 лютого до України прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат вироблено в Індії за ліцензією AstraZeneca. Наступного дня почалася вакцинація населення.
- 16 березня президент України Володимир Зеленський під час наради з главою МОЗ і прем'єр-міністром заявив, що перше щеплення проти коронавірусу препаратом Covishield знижує ймовірність зараження на 76%. Він також додав, що після другої дози людина отримує повний захист від COVID-19.
- 25 березня до України прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.
- Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac така ж ефективна, як індійська вакцина Covishield від Oxford / AstraZeneca, заявив глава МОЗ України Максим Степанов. Він підкреслив, що медики не ставитимуть пріоритети, кому яку вакцину колоти.