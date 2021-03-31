Ляшко повідомив, що Україна отримає мільйон доз вакцини Pfizer / УНІАН

Україна отримала підтвердження про постачання додаткового 1 млн доз вакцини від коронавірусу від Pfizer / BioNTech. Препарат привезуть в рамках програми COVAX, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня", - сказав Ляшко в ефірі програми Мокрик по живому на hromadske.

Також Ляшко анонсував, що найближчими тижнями в рамках COVAX до України привезуть 117 тисяч доз вакцини Pfizer.

Зазначимо, 30 січня головний санітарний лікар заявив, що Україна отримає вакцину Pfizer / BioNTech в рамках глобального механізму COVAX в лютому.

21 лютого стало відомо, що вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech й американською фірмою Pfizer, запобігає передачі коронавірусу на 95,8% після двох доз.

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