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"Люди не знають про тривожні симптоми": інфекціоніст розповіла про наслідки вакцинації

2 вересня 2021, 11:30
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За словами медика, більшість реакцій на препарат є нормою.

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Медик назвала найбільш поширені побічні ефекти

Провідний інфекціоніст МОЗ та Заслужений лікар України Ольга Голубовська зазначила, що будь-яка вакцина від будь-якого інфекційного захворювання гіпотетично може повторити якісь симптоми, пов'язані з хворобою, оскільки до її складу входить компонент збудника.

Інфекціоніст пояснила, що така реакція як підвищення температури тіла, є абсолютно нормальною після ін'єкції ліків.

"Після вакцинації починається інфекційний процес, вираженість якого залежить від індивідуальних особливостей. І в більшості випадків і підвищена температура, і хворобливе почервоніння в області введення препарату проходять протягом декількох днів і не повинні викликати занепокоєння", - роз'яснила Голубовська в коментарі "Обозревателю".

Інфекціоніст також підкреслила, що серйозних побічних ефектів на сьогодні виявлено небагато, одним з них є тромбоз, який потенційно можна вилікувати.

вакцинація
вакцинація / УНІАН

Голубовська також зазначила, що у Великобританії розробили рекомендації як для лікарів, так і для пацієнтів після смерті телеведучої після вакцинації.

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"В Україні, на жаль, такого нормативного документа немає. В результаті лікарі не інформують прийшли на вакцинацію людей, особливо з груп ризику по тромбозу, про можливі наслідки. І люди не знають про тривожні симптоми - незвичайні головні болі, запаморочення та ін., і необхідність звертатися за невідкладною допомогою в разі їх появи", - підсумувала Голубовська.

читайте такожВ Україні не розслідуються випадки ускладнень після вакцинації від COVID - ГолубовськаПобічні ефекти вакцин проти COVID-19

Реакції організму на вакцину в більшості випадків носять легкий або помірний характер і є нетривалими. До них відносяться:

  • підвищення температури;
  • слабкість;
  • головний біль;
  • біль у м'язах;
  • озноб;
  • діарея;
  • біль в місці ін'єкції.

Автор: Сергій Кущ
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вакцинація коронавірус Ольга Голубовська
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